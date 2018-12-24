養車費前低後高 幾乎零失竊

許多人購買電動機車，看準的是不用再花油錢，不過專家表示，後續開銷未必會低；圖為Gogoro門市。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

許多人購買電動機車，看準的是補助後與燃油機車價錢差不多，之後不用再花油錢。不過專家表示，電動機車還是會有電池月租費，後續的總開銷金額未必會低，但無形成本，像是Gogoro失竊率接近零，卻也是優勢。

電動機車開賣以來，正反意見相當極端，時常隔空交火。其中又以力挺Gogoro的「GO粉」勢力最大，常不吝交流騎乘後的真實體驗；當然有人愛就會有人酸，網路上同樣也有力挺燃油機車廠商的「反GO陣營」對嗆。

網路意見雖可參考，但回歸到實際騎乘，不妨讓數據說話。以交通部先前曾公布的數據來計算，台灣機車使用者平均一天騎12.4公里，每周約行駛4.9天，單周約60公里、一個月取整數300公里算是貼近現況。

Gogoro採用與電信相似的月租方案計價，以較多人選擇的499元，有300公里的里程數，應堪使用，燃油機車以每公升可跑30公里，以95無鉛汽油每公升油價約28元，約280元，單看在每個月的養車，電動機車較貴。

不過，Gogoro月租費包括「定期回廠保養服務」內容，提供齒輪油、煞車油及冷卻水，燃油機車則沒有。如果以3年來計，Gogoro的油錢與保養花費約2萬元，同級燃油機車大概要花1萬5000元，仍有5000元價差。

Money101台灣董事總經理周純如表示，整體來看，Gogoro含補助後，初期購入成本較低，但後續總開銷金額較高，而除了油錢以外，有些無形成本也要考慮進去，如Gogoro失竊率趨近零，而燃油機車失竊率高。

周純如也提醒，Gogoro有些車款是一體成型，當摔車時的修車費用相當驚人，選購前不妨先問清楚；反觀燃油機車在維修上，則會比較低，坊間也有不少機車行可修，這都是消費者在購車時可以參考注意的事項。

(中國時報)

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