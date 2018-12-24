新具問主話 退休規畫免煩惱

2018年12月24日 04:10 中國時報 （作者為匯豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉）

根據匯豐集團最新調查，台灣每5位仍處工作年齡的民眾中，有3位對於舒適的退休生活不具信心，更只有1位會定期做儲蓄規畫，離開職場後的人生規畫對每個人都至關重要，但許多人的財務規畫依舊不足，或甚至沒有規畫，導致退休生活出現落差。

我建議從「新、具、問、主、話」五個步驟及早規畫財務，一是重「新」思考退休對自身的意義：有許多事可能延遲我們對退休生活的規畫，所以重新思考自己「如何看待退休生活」是很重要的，把退休想像成一個追求熱情和冒險的新機會，並確保透過提前規畫來充分利用退休生活。

第二是「具」體化想要的退休生活：想想自己所想要的退休生活，包括旅行、搬家、發掘新的愛好、甚至嘗試新創業等。如果對退休生活有更明確、廣泛的想法與理解，將能協助自我進行更有效的退休規畫。

第三是詢「問」專家：沒有人能輕易成為儲蓄和投資方面的專家，因此尋求專業的財務建議十分關鍵，能協助及早進行退休規畫並降低成本，以正確的方法作決定。不要害怕提出問題，做出決定之前一定要明白其意義。

第四是化被動管理為「主」動規畫：僅僅「管理」財務是不夠的，更需要明確規畫可以如何省錢、能省多少錢。使用簡單的線上工具，例如儲蓄計算機、預算規畫app等，來協助確認可立即做出的改變，從而降低花費，並將節省下來的資金用於未來。

最後一點雖然跟錢無關，但現代人卻經常忽略的，就是與家人開誠布公並開啟對「話」：如果期待在退休生活期間得到家人或兒女的支持，請提前與他們進行對話，在前期就對何時需要、及怎樣的程度提前討論，能協助雙方達到理解與共識，並確保退休生活順利。

多數台灣人明白退休規畫的重要性，但依然沒有信心有足夠資源安享晚年，國人平均壽命屢創新高，因此更應該主動探討並具體化各種需要，了解退休階段會出現的必要開支，同時盡早儲蓄，才能實現對退休生活期待。

(中國時報)