車貴難下手 善用信用卡A回饋

2018年12月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

補助多管齊發，看似能便宜騎回電動機車，但因補助款事後才給，所以買車時仍得掏筆不小金額。坊間分期購車方案琳瑯滿目，不過本利均攤後，年利率仍高達8％，建議善用小額信貸或是分期信用卡，或許能省更多。

電動機車在銷售時，通常是以扣除補助後的實銷金額作為話術，不過還原原始車價，以門檻最低的gogoro2，也是要7萬3,800元。許多民眾就卡在一時間拿不出這麼多錢，尋求分期付款購車，希望降低負擔。

究竟分期購車有多普遍？根據機車業者私下透露，即便是4、5萬元的傳統燃油機車，都有半數辦分期，這就不用提動輒7、8萬的高價款，甚至是開價本就較高的電動機車，「10個人有9個都辦分期」，比重相當高。

傳統燃油機車分期已是常態，今年電動機車也跟上，gogoro有學生及小資族兩種方案，學生有「零利貸」，不過期數只能6期或12期，沒學生身分或是想要分久一點，則可選擇零頭期款或有頭期款的低月付購車專案。

以gogoro2為例，如果是零頭款方案，分最長36個月，每月要付2,283元，另外加贈市價1,800元的一年期車碰車險。不過若把金額還原回去，實際年利率約8.5％，比小額信貸略高，但比信用卡循環利率低得多。

銀行業者表示，車商提供分期付款方案，多與融資業者合作，好處是過件率高，但利率自然也高；如果本身信用條件不錯，其實可用小額信貸，利率約5％到8％，不過要留意有沒有附加費用，整體加總後比較。

如果經濟條件不差，可在3到8期內付完全部車價，主打分期的信用卡也是不錯選擇。能分最多期的當屬元大銀行黑啤分期卡，除8期零利率，還有現金回饋0.5％，等於省下分期利息還多拿回饋金，算是非常划算。

(中國時報)