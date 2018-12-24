借人頭請補助 有兩大風險

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中國時報
／台北報導

「嘿！你住桃園嗎？」電動機車購置補助開跑以來，許多桃園市民都有被詢問「借人頭」的經驗。不過出借人頭前必須注意，一是補助申請過就不能再申請，二是一年過戶期內，等於是把車借給別人騎，必須承擔風險。

電動機車購置縣市補助各異，全台就以桃園市給的補助最多。好巧不巧，這是因為兩大電動機車－gogoro跟中華汽車emoving的廠都在桃園市，「自家造車自己挺」，重金補助購車也算是支持當地產業。

有人會問，在不在桃園掛牌差很多嗎？攤開縣市地圖，除工業局跟環保署那「定額」的1萬6000元，桃園市環保局有加碼1萬8000元，意思是說總計補助3萬4000元；一線之隔的新北？額度已滿，如今總補助只有1萬6000元。

往南一點，新竹縣呢？新竹縣環保局的補助款為1,800元。天啊！整整與桃園市的補助「差1個零」，這也難怪談到電動機車補助時，許多桃園市民都覺得很驕傲，身價水漲船高，更被親友們視為「借人頭」的首選。

不過若要出借人頭「做人情」，有兩大風險必須先行評估。一是這類購車補助，每個人都只有1次機會，所以若大方出借人頭讓別人購車，下回自己想買車，就只能摸摸鼻子，以原價購買，這點必須先想清楚。

其次是因這類補助有過戶限制，以桃園市為例，過戶得等1年，就是避免其他縣市民眾借用桃園市的福利。不能過戶的1年內，等於是把自己的車借給別人騎，發生事故、超速罰單等風險都要自行承擔，心理壓力還不小。

業者表示，由於縣市補助差異大，借人頭的情況難免，但一定要先「講好」，補助無法重複請領還是小事，最怕事故、罰單，過戶時除了要驗車，罰款也要先繳清，如果遇到個賴皮的親友可就沒完沒了，到最後撕破臉。

(中國時報)

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