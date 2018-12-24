邁向循環經濟》麵包變啤酒 減廢大循環

2018年12月24日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／蘇格蘭‧格拉斯哥報導 ／蘇格蘭‧格拉斯哥報導

白手起家的黑傑爾（Mark Hazell）（左）用隔夜麵包釀製啤酒，成為格拉斯哥循環經濟亮點。（ZWS提供）

產品設計師祖潘（Martina Zupan）研發蛋殼製作可分解的餐具，創辦Alterwaste，屢獲創新創業獎。（謝錦芳攝）

格拉斯哥使用麵包釀啤酒科技，可以減少食物浪費並創造新商機。一項實驗結果，500公斤隔夜麵包可製成4000公升啤酒，節省大筆垃圾處理費，以及1/3大麥原料成本。資料來源：循環格拉斯哥

某人的垃圾，可能是另一個人的黃金。Jaw Brew是蘇格蘭第一大城格拉斯哥第一家民營釀酒廠，白手起家的黑傑爾（Mark Hazell）用隔夜麵包釀製啤酒，2016年有了突破，如今麵包啤酒不僅帶來新商機，更成為格拉斯哥循環經濟的亮點。

格拉斯哥每天丟棄的隔夜麵包多達20萬噸，與此同時，釀製啤酒必須使用大量的大麥，黑傑爾靈機一動，何不用隔夜麵包釀製啤酒。經過多年測試，黑傑爾研發出新技術，可節省釀製啤酒時使用的3成大麥原材料，也將隔夜麵包充分利用，並省下大筆垃圾處理費，一舉數得。

釀酒兼養魚 一舉數得

黑傑爾與麵包店合作利用隔夜麵包釀酒之外，正嘗試將製酒過程產生的酒糟用來製作高纖麵包。他說，目前設計兩種不同口味讓社區居民試吃，反應相當好，準備進一步生產。至於啤酒的容器以玻璃瓶和鋁罐為主，黑傑爾打算以蝦殼製作可分解的生質塑膠瓶來裝啤酒，目前仍在研發中。

黑傑爾一家人投入經營Jaw Brew，為釀酒廠各項生產程序規畫循環經濟藍圖，每項製程產生的廢棄物都可以循環再利用，未來打算把釀酒過程的酒糟用來養魚，建立魚菜共生循環。黑傑爾笑說，「要做的事件很多，下階段要來養魚、賣魚了。」

威士忌酒糟 變魚飼料

廢棄資源循環再利用須開發新技術與製程，以達到產業升級。Horizon Proteins專門研發將蒸餾製酒過程中產生的酒糟等副產品加以充分利用，萃取其中蛋白質，做為魚飼料，提供符合永續、利用在地資源的方法，取代進口飼料。這家公司由Heriot-Watt大學電機工程與生命科學系教授共同開辦，最近獲得創新創業獎。

威士忌是蘇格蘭重要出口產業，威士忌酒廠製酒過程中產生的廢棄物如果充分再利用，將產生龐大商機。資源循環台灣基金會執行長陳惠琳指出，「生產威士忌酒需要好山好水，隨著製酒產量提升，副產品酒糟也增加，帶動魚飼料工業，讓魚類養殖業更興盛，也是品質的保證，形成良性循環。」

蛋殼變餐盤 可以分解

雞蛋是人們日常主要食物之一，蛋殼通常被當做廢棄物處理。蘇格蘭每年丟棄的蛋殼高達8萬噸，可以填滿16個奧運標準游泳池，最後這些蛋殼都進了掩埋場。學產品設計的祖潘（Martina Zupan）看到這麼多蛋殼被丟棄，心想何不把蛋殼拿來製作可分解的餐具，一來取代塑膠餐盤，二來還可以減少垃圾處理費。

祖潘著手研發蛋殼餐盤，並取得專利，自愛丁堡Napier大學產品設計系畢業後創立Alterwaste公司，最近獲得大英最佳創業家獎（GBEA）。Alterwaste剛起步，祖潘對未來充滿希望，她說，「開發蛋殼餐具，可以減少塑膠汙染，目前已有簡單的設計雛形。」

蘇格蘭零廢棄（ZWS）組織估計，蘇格蘭餐廳或零售店每年有1/6的食物被丟棄，研究顯示，這些被丟棄的食物有75%是可以避免的，意味著價值1.66億英鎊的食物可以透過一些方法避免被丟棄。這些都是未來商機。

食物零廢棄 創意商機

為鼓勵年輕人發揮創意投入食物減廢，ZWS提供最高100萬英鎊獎金補助創意好點子，這筆資金由歐洲區域發展基金（ERDF）與蘇格蘭政府提供。ZWS執行長古藍德（Iain Gulland）指出，食物減廢不僅對地球好，本身就是一個好生意。我們希望透過這筆獎金鼓勵更多中小企業投入研發創新點子減廢，開發新商業模式。」

ZWS是由蘇格蘭政府出資設立的非營利組織，也接受歐盟的補助，主要協助政府推動循環經濟政策，以及歐盟循環經濟行動方案，目標是營造一個零廢棄的社會。ZWS於2016年設立規模1800萬英鎊的「循環經濟投資基金」，鼓勵年輕人投入循環經濟。

資源循環台灣基金會董事趙辛哲認為，「ZWS在實務面提供資訊、教育訓練，技術面提供支援給企業與民眾，甚至提供資金給新創企業以加速轉型至循環經濟，相當務實。」

趙辛哲指出，「循環經濟是未來趨勢，蘇格蘭鼓勵企業界、設計師從設計面著手，讓消費者使用時更便利，進而改變行為。循環經濟的理念要讓更多人認同，需要創造交流、激盪的空間與機會，ZWS深入企業、學校與社區的作法，值得學習。」

循環經濟橫跨經濟、環保與社會層面，涉及企業、大學與社區，以及中央、地方政府，蘇格蘭經驗顯示，非營利組織協助由下而上進行橫向串聯，有助催生循環經濟。

（飲酒過量 有礙健康）

(中國時報)