邁向循環經濟》電鍍舊路障 多活25年省大錢

2018年12月24日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥報導 ／格拉斯哥報導

高速公路旁設置路障，靜靜地堅守崗位，保護駕駛人的安全，很少人注意到路障的壽命有多長？蘇格蘭Highland Galvanisers公司開發總監柯若雷（Geoff Crowley）花20年時間研發新技術，可以延長這些路障的壽命25年，並且為國庫省下大筆經費，同時可減少碳排放，成為循環經濟的典範。

Highland Galvanisers 成立迄今40年，員工逾100人，對於延長像路障這類基礎設施的壽命有特別先進的技術，這些由鋼鐵製成的路障，透過再次電鍍，可以讓使用年限延長25年。蘇格蘭交通局與該公司合作進行先驅試驗，預計可以省下400萬英鎊，減少碳排放量8200噸。

蘇格蘭零廢棄（ZWS）組織執行長古藍德（Iain Gulland）指出，「讓物品的生命儘量維持長久是循環經濟的核心概念。Highland Galvanisers以最先進的商業點子將循環經濟理念應用在路障上，一方面延長路障的壽命，保障駕駛人的安全，另方面降低成本，同時又可以減碳。希望這類創新作法可以擴展到其他產業。」

柯若雷指出，「要讓東西的壽命延長，鏽是最大的敵人，我們所開發的新方法可以為國庫省下大筆經費，同時大幅減碳，我很樂意把好的點子跟大家分享。」

在蘇格蘭政府與歐洲區域發展基金（ERDF）的支持下，ZWS推動資源效率循環經濟促進計畫，提供高達7300萬英鎊補助中小企業發展循環經濟。來自台灣，目前在Strathclyde大學擔任研究員的高志全指出，ZWS積極推動循環經濟，7300萬英鎊經費是相當大的數目，用於支持許多有關循環經濟的專案。

「再製造」是蘇格蘭選定的循環產業重點。高志全目前參與多個「再製造」相關專案，所謂「再製造」是製造者回收使用後的產品，經過拆解、檢測、整修後重新再利用，再製造的產品功能與新品一樣好，而且提供更好的保固期，但價格通常較低廉，因此對消費者有相當大的誘因。

舉例來說，飛機引擎價格昂貴，報廢後，零件可用於組裝其他機器再利用，是進行再製造的一個選項。由於台灣有良好的製造業基礎，高志全認為台灣發展循環「再製造」有相當大的利基。

(中國時報)