邁向循環經濟》教你修自行車 Bike for Good結善緣

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中國時報
／格拉斯哥報導

公共自行車Youbike系統在台灣非常普遍，自行車維修據點也多；蘇格蘭則是民間發起小規模自行車共享系統。Bike for Good社會企業去年5月成立，希望營造一個人人受益於自行車的城市，鼓勵騎自行車通勤，人更健康，空氣更清新。

Bike for Good社會企業鼓勵民眾以自行車通勤，取代會產生空汙的汽車。為了讓某些未就學也未就業的年輕人學得一技之長，Bike for Good開辦自行車修理課程，教導年輕人維修自行車，迄今有66個年輕人完成課程，取得證書，可以自己維修自行車，也可以幫社區鄰居維修。此外，將老舊自行車加以整修組裝為二手車銷售，重新再利用，減少廢棄物。

Bike for Good自創立以來，目前有41個員工，25位志工，平時舉行自行車活動，串聯各社區，擁抱大自然，也讓社區民眾凝聚社區意識。

工研院產業服務中心主任劉佳明指出，台灣是自行車生產王國，公共自行車在大都會區非常普遍，而各地修理據點相當多，民眾的自行車壞了，很容易找到修理站，因此不見得有必要自己學習修自行車。

政府大力推廣綠能，太陽能板的回收成為問題。劉佳明表示，台灣可以開發太陽能板回收系統，太陽能板壽命大約20年，到了快淘汰的階段。工研院已針對回收進行研發，未來應有很大的循環利基。

(中國時報)

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