新故鄉願景》老葉新釀 三角湧再飄茶香

2018年12月24日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 許哲瑗 ／專題報導 ／專題報導

為繼續傳承茶產業，三峽農會請來老師傅教導學員製茶。（許哲瑗翻攝）

動員令

在外銷市場萎縮、內銷市場受到其他茶區挑戰下，從日治時期就馳名的三峽茶葉，一度在1980年代面臨生存危機，經過三峽農會改推生產碧螺春、蜜香紅茶，不僅重新擦亮三峽茶葉招牌，也吸引許多青農回鄉，為在地百年的老產業注入新生命。

根據三峽農會記載，三峽製茶歷史最早可追溯至清代同治7年（1868）英商杜德前往海山地區推廣茶葉種植；日治時期三井會社在三峽設立大豹、大寮2個製茶工場，外銷以阿薩姆種產製的「日東紅茶」，三峽地區茶葉也隨著「Formosa Tea」打響名聲。

昔曾外銷 戰後沒落

三峽農會總幹事張永巨表示，三峽紅茶在戰後式微，取而代之的是當時蔣介石總統等外省籍達官顯要喜愛的「龍井茶」及「香片」，還有綠茶及包種茶。為配合生產香片，當時板橋浮洲一帶都是茉莉花田，但在1980年代外銷市場斷絕，三峽茶葉生產受到嚴重打擊，幾乎一蹶不振。

張永巨說，除市場萎縮，當時國內建築業、製造業景氣一片大好，種茶、採茶菁的收入不如做工1天收入，年輕人口大量外移，三峽茶葉在內外交逼下，種植面積從全盛期的1000多公頃，銳減到只剩100多公頃。

技術改良 推陳出新

當時的三峽農會推廣股長王清松，眼見三峽茶葉生產恐有斷根之虞，加上三峽地區茶葉品質和坪林有落差，若繼續生產包種茶恐難在市場生存，於是想出利用製造包種茶技術生產「碧螺春」綠茶。

張永巨回憶，舉辦第1屆的碧螺春綠茶比賽時，農會雖大力鼓吹，但僅77點（人次）參賽，到今年參賽人數增至380多點；當時1台斤茶菁收購價是50元，今日則已飆升到300元左右，茶園面積也增至200公頃，製茶景氣回春可見一斑。

張永巨說，為提升茶葉品質，農會也持續向茶農推廣不噴農藥、少用肥料觀念，讓消費者能喝到連第1泡都不用倒掉的健康茶葉；他也自豪指出，目前三峽不僅有6家茶農獲得有機認證，在市府、農委會農糧署各單位檢測中，三峽茶葉檢驗結果都是無農藥殘留，也是全國之冠，絕對能讓消費者喝得安心，不僅創造出安心農業，也為三峽的「青心柑仔」茶葉創造另個新市場。

吸引青農 注入新血

張永巨表示，碧螺春的青心柑仔茶菁以春、

秋季較佳，但5至8月的夏季期間仍有茶菁生產，農會發現小綠葉蟬叮咬後的茶葉，因茶葉結構、成份被唾液的酵素破壞，反而散發出一股淡淡的天然熟果香，且叮咬愈嚴重、茶葉品質愈好，泡起來茶形漂亮、茶湯紅潤，形成風味獨特的「蜜香紅茶」。

三峽農會結合茶農在2008年推出蜜香紅茶，立刻受到好評，不僅成功調整茶菁產期，也創造出可觀利潤，連知名的連鎖咖啡店也使用三峽生產的蜜香紅茶。

交流傳承 延續榮景

張永巨說，三峽茶葉重新找到定位與市場後，吸引不少青農願意返鄉投入製茶、種茶，返鄉從事茶葉製造及產銷的青農約近20人，也為在地百年老產業注入新血。

但張永巨及在地製茶老師傅黃文雄、返鄉青農王維誠異口同聲表示，製茶不僅辛苦，且技術門檻相當高，返鄉投入生產者幾乎都是家族製茶的後人，且三峽茶葉全靠手摘，種茶、採茶與販售茶菁的農民普遍年齡偏高，後繼無人已成隱憂。

為繼續傳承茶產業，三峽農會將成立「三峽青農聯誼會」，透過青農間技術交流、邀請老農教導「撇步」、行銷人才從旁指點，盼共同激盪出更多點子，延續三峽百年製茶文化。

(中國時報)