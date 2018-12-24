新故鄉願景》滿手茶繭 王維誠苦盡甘來

擁有百年歷史的三峽建安茶行，原本由第3代王考廷經營，13年前第4代王維誠辭去工作返鄉跟隨父親製茶。（陳俊雄攝）

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中國時報
／專題報導

擁有百年歷史的三峽建安茶行，原本由第3代王考廷經營，13年前第4代王維誠辭去工作返鄉跟隨父親製茶，得獎無數，也成為最早一批返鄉青農典範。但王維誠攤開滿手的茶繭說，這不僅是製茶師傅的烙印，青農返鄉之路也絕不如外界想像的輕鬆。

一踏進建安茶廠，茶香撲鼻而來，王維誠熟練地操作製茶機器，從茶菁、發酵、烘焙到變成毛茶，全都一手包辦。他說自己從小耳濡目染跟著阿公學做茶，13年前放棄研發工程師職位，返鄉後利用所學研發出新製茶技術，遇到困難就和父親討論，慢慢歸納出一套屬於自己的製茶祕笈。

建安茶行屢在新北市茶葉比賽囊括大獎，讓王維誠成為外界欽羨的青農典範，但他對近年政府積極鼓勵青年返鄉務農，希望藉此解決農村凋敝、人口老化問題，甚至塑造出黃金青農形象語重心長地說，青農在茶葉改良場學到的只有理論，除非從小開始接觸，想半路出家的人，很快就會因茶葉無特色、品質不穩定遭市場淘汰，或吃不了苦而放棄，「年輕人要務農，可得想清楚！」

曾連續製茶48小時的王維誠攤開布滿茶繭、傷疤的粗糙雙手說，「這就是製茶時磨到破皮、茶葉氧化過後留下的印記」，許多人以為製茶師只要負責陪客人泡茶聊天，殊不知耀眼成績背後有多少鮮為人知的辛勞；他更感嘆，願意返鄉繼承祖業的農二代日益減少，看著老技術可能失傳，讓人惋惜。

(中國時報)

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