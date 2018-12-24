新故鄉願景》反哺土地 黃文雄堅持有機

2018年12月24日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 許哲瑗 ／專題報導 ／專題報導

人稱「碧螺春之王」的黃文雄，製茶生涯超過半世紀，也是家族第6代傳人，在茶葉比賽中獲獎無數，近年他除傳授返鄉青農製茶技藝，更以純有機方式種茶、製茶，以自身經驗提倡無毒農業，被他指導過的青農，往往2、3年內就能脫穎而出成為得獎茶農，說他是三峽茶農們的精神領袖，一點也不為過。

被譽為三峽茶王的黃文雄，從龍井、香片、包種茶到碧螺春，無一不精，每次參賽不是特等獎就是頭等獎，早被公認是三峽地區製茶師傅第一把交椅；儘管學歷不高，但他多次被茶葉改良場延聘為講師，台下學員都是農業博士。

黃文雄在製茶技藝已臻巔峰時，重拾最初不噴農藥、不灑化肥的製茶初衷，在自己的六分地上，實踐純有機無毒農業的理想，雖然茶菁產量減少近4成，每年只能做出約500斤茶葉，但他仍堅持回歸百分之百無汙染的純有機茶葉。

「種茶就像顧小孩！」為打造完全無毒的有機茶園，黃文雄堅持不用農藥、除草劑、化肥，剛投入時昆蟲及雜草叢生，茶葉還沒茁壯就被咬個精光，經多年試驗、培育，茶園內逐漸達到生態平衡，產量才見穩定，他透過親身實踐，證明有機茶葉也能做出冠軍好茶。

「市面上號稱有機的很多，但誰敢跟我一樣保證絕對無汙染？」黃文雄說，他的茶園雖然種植過程艱辛，但最重要的是喝了身體健康無負擔，不僅是對茶葉的尊重，也是對土地的回報。

(中國時報)