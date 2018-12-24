新故鄉願景》反哺土地 黃文雄堅持有機

人稱「碧螺春之王」的黃文雄。（許哲瑗攝）

友善列印
中國時報
／專題報導

人稱「碧螺春之王」的黃文雄，製茶生涯超過半世紀，也是家族第6代傳人，在茶葉比賽中獲獎無數，近年他除傳授返鄉青農製茶技藝，更以純有機方式種茶、製茶，以自身經驗提倡無毒農業，被他指導過的青農，往往2、3年內就能脫穎而出成為得獎茶農，說他是三峽茶農們的精神領袖，一點也不為過。

被譽為三峽茶王的黃文雄，從龍井、香片、包種茶到碧螺春，無一不精，每次參賽不是特等獎就是頭等獎，早被公認是三峽地區製茶師傅第一把交椅；儘管學歷不高，但他多次被茶葉改良場延聘為講師，台下學員都是農業博士。

黃文雄在製茶技藝已臻巔峰時，重拾最初不噴農藥、不灑化肥的製茶初衷，在自己的六分地上，實踐純有機無毒農業的理想，雖然茶菁產量減少近4成，每年只能做出約500斤茶葉，但他仍堅持回歸百分之百無汙染的純有機茶葉。

「種茶就像顧小孩！」為打造完全無毒的有機茶園，黃文雄堅持不用農藥、除草劑、化肥，剛投入時昆蟲及雜草叢生，茶葉還沒茁壯就被咬個精光，經多年試驗、培育，茶園內逐漸達到生態平衡，產量才見穩定，他透過親身實踐，證明有機茶葉也能做出冠軍好茶。

「市面上號稱有機的很多，但誰敢跟我一樣保證絕對無汙染？」黃文雄說，他的茶園雖然種植過程艱辛，但最重要的是喝了身體健康無負擔，不僅是對茶葉的尊重，也是對土地的回報。

(中國時報)

新故鄉願景》滿手茶繭 王維誠苦… 高巿長就職典禮 交管縮時

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。