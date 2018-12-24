柯P拍板 機車格將全面收費

2018年12月24日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲推出1280元公車、捷運月票，柯在過去受訪時曾數度表示，這是要為更嚴格的路邊停車收費鋪路。事實上，繼要求路邊汽車停車格全面收費，今年12月起，北市已經全面取消公有停車場機車免費優惠，據了解，柯文哲已進一步拍板，接下來要再分四階段，讓機車停車格達到全面收費。

根據規畫，第一階段機車停車格收費以商圈為主，現在已有9處商圈收費，其他商圈日後將跟進，第二階段為捷運站周邊，第三階段為市區主要幹道，最後一階段則為巷弄中的機車停車格。機車收費每小時10元，1天上限收20元，同一地點即使1天停2、3次也不會重複收費。

每日上限20元 不重複收

北市停管處長張滋容進一步說明，台北市16個商圈已有信義、公館、士林夜市等9處執行機車停車格收費，還未執行的7個，將以松山商圈（含饒河夜市）為首個目標，最快明年3、4月就會實施，接下來是通化、中山南路商圈，預計明年底推動。至於捷運站周邊、主要幹道、巷弄內機車位，則還沒有具體的收費時間表。

交通局長陳學台指出，由於現階段騎機車幾乎沒有停車成本，增加一些成本之後，加上原本汽車停車格已開始收費，盼增加民眾搭乘大眾運輸的意願。

但值得關注的是，每台機車每天收費上限20元，全台北市現有21萬3000格機車停車位，一旦要全面收費，收費員人力與成本，的確是一大負擔。對此，張滋容坦言，E化收費成本太高，所以還是會採人力收費，目前北市委外的收費人力大約400人，如果要全面收費，大概得增加1成人力；她也說，以收費20元來算，政府需支付5元給委外廠商，雖不至於虧錢，但確實不太可能賺錢，只能說，政策重點在於改善民眾的交通習慣，而非要賺錢。

管理停車 推廣大眾運輸

台北市長柯文哲昨晚受訪時表示，世界上大城市沒有像台北市一樣這麼多機車，所以要公共運輸更便利、機車管理「兩線並陳」，不過，為了避免反彈，不會一下子全面收費，而是從商業區或是比較需要管理的地方開始，否則一下全面推廣，很容易踢到鐵板，要分區、分級處理。

(中國時報)