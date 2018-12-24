控管豬瘟疫情 從廚餘下手

2018年12月24日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市環保局因應豬瘟疫情，加強執行廚餘分類，僅收剩菜剩飯類熟食，嚴格禁收生豬肉、豬大骨等生食廚餘，環保局環境稽查大隊長羅文林強調，除了民間廚餘外，養豬場的廚餘也一律得在中心溫度維持90度的高溫下蒸煮1小時才可餵飼豬隻。

養豬場廚餘 高溫蒸煮

桃園市廚餘分為養豬廚餘和堆肥廚餘兩種，由於桃園僅有復興區、龍潭區有小型堆肥處理場，在缺乏處理場地下，桃園目前以回收養豬廚餘為主，羅文林表示，由於養豬廚餘得在高溫蒸煮過給豬隻食用，因此不能給豬吃的食物就不能被回收，能被回收的以剩菜剩飯、過期的生米、生麵條、生麵粉、過期的豆腐、豆花、豆乾、肉乾、肉鬆、罐頭食物為主。

羅文林表示，因應豬瘟疫情，環保局清潔隊員也嚴格執行廚餘分類，僅收剩菜剩飯類熟食，嚴格禁收堆肥、生食廚餘，此外由於非洲豬瘟病毒存活力極強，必須經高溫加熱後才可使病毒不活化，養豬場的廚餘一律得在90度高溫下蒸煮1小時候才可餵飼豬隻。

不可食用 歸類垃圾

羅文林表示，目前有請清潔隊針對集合式大樓等住宅加強廚餘分類宣導，希望確實執行，凡是果殼、花草園藝類、渣、茶渣、蛋殼、貝殼等無法供人類及動物食用的有機物都不可以廚餘回收，必須分類在一般垃圾，以上堆肥廚餘在桃園生質能中心落成後開始收受。

(中國時報)