防非洲豬瘟 賴揆促建飼養SOP

2018年12月24日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

為全面防堵非洲豬瘟入侵，行政院長賴清德23日赴台中瑞興畜牧場，視察養豬場蒸煮廚餘設施時強調，要徹底執行各防疫環節，要做到滴水不漏，台灣養豬場要建立標準飼養流程，以保護豬隻。

徹底執行各防疫環節

賴揆表示，非洲豬瘟病毒比口蹄疫更頑強猛烈，沒有疫苗、無藥可醫，致死率100％，其病毒在冷凍環境下可存活1000天、冷藏100天，且有許多傳染途徑，全台養豬產業鏈年產值約2000億元，疫情一旦傳入，影響甚鉅。

賴揆指出，每日有許多廚餘產生，目前無法完全以環保方式處理，政府並未完全禁止廚餘養豬，但為保護豬隻及養豬戶，嚴格要求廚餘須經90度高溫烹煮1小時才能使用，業者若無蒸煮設備，政府將協助改以飼料飼養或離牧。

農委會副主委李退之表示，非洲豬瘟在大陸以跳躍式擴散，除要將豬瘟阻絕境外，境內廚餘及生物安全也要落實。業者王文通說，非洲豬瘟一旦入侵，養豬產業將全都倒下，希望中央及地方政府協助度難關。

業者盼政府助度難關

賴揆以開刀房為例，要求台灣養豬場建立標準養豬制度，以確保豬隻安全，萬一真有養豬場感染，人員、車輛及機械等流動也能傳染病毒，因此養豬場在各環節需達到生物安全標準，以免受疫情影響。

台中市農業局表示，台中市廚餘養豬戶共194戶，占總飼養戶81％，多是黑毛豬，數量5萬5498頭，占總飼養頭數52％，目前聯合稽核廚餘養豬進度已達79％。台中化製場僅1座，每日處理1噸，若不幸爆發疫情，應就地掩埋或分切後送焚化爐處理。

(中國時報)