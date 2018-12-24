古坑保安林解編 農民開心租

國有財產署中區分署人員核發農民期待已久的，雲林縣古坑鄉編號第1801保安林地租約。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

「等甲頭毛鬍鬚白，總算等到了！」雲林縣古坑編號第1801水源涵養保安林地今年5月解編，廣達145公頃開放300名現耕戶優先承租，首批有116位農民取得合法租約，開心不已，強調未來遇風災就能申請天然災害救助，還能參加農保，可以安心過年了。

有耕作證明優先

該保安林地位及古坑鄉荷苞、新庄、棋盤及東和等4村，數十年來農民多種植柑橘、竹筍等，然受限於水源涵養保護，無法放租，歷經多次風災及法令改變等，農民1992年成立自救會爭取保安林解編及承租。

經過立委劉建國等民代、縣府、中央單位多年努力，終於在今年5月解編，國產署雲林辦事處還成立專案小組，並舉辦多場說明會並受理承租，有實際耕作證明文件的現耕戶可優先承租，符合承租資格者有219件，面積約98公頃。

拿到租約的農民都興奮不已，並激動地說，如果種的作物都被老天爺收去，還可以請領天然災害救助，減少損失，並參加農保，更有保障。

首批新年前核發

國產署長曾國基表示，租約對公務員而言只是一張公文，對農民卻是一張契約書，也是一輩子的保障，受理登記時即承諾首批要在新年前核發，第二批103件將趕在農曆春節前核發，讓農民安心過年。雲林縣長當選人張麗善、劉建國、古坑鄉長黃意玲等人也都恭喜農民得償宿願。

此外，有農民反應山區不易耕作，每公頃年租金1萬1000元過高，國產署經討論比對鄰區地目及租金後，改以旱地目（俗稱番薯租）計收，每公頃年租金再減5000元，成為6000元，大大減輕農民的負擔。

(中國時報)

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