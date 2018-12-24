高巿長就職典禮 交管縮時

2018年12月24日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜25日上任高雄市長，愛河畔的就職典禮因交通管制5天、100小時挨酸，準高市新聞局長王淺秋23日表示是基於安全考量及過去愛河畔即有配合活動管制的前例，已調整管制範圍與時段，將縮短為不到3天、54小時。

陸續啟動3階段管制

高雄巿長就職典禮25日上午8時30分至10時30分舉行，地點位於民生二路與河東路口的愛河最具代表性鰲躍龍翔地標前方，周邊道路因應舞台與攤販區設置，高巿府陸續啟動3階段管制，範圍、時間涉及周邊6條街、5天100小時。

準新聞局長王淺秋說，由於舞台搭設周遭需一定空間，當初規畫管制是基於安全為考量，且愛河畔過去也曾因舉辦活動而管制，經與交通局、警察局等相關單位實地勘查後，為降低交管的影響，管制範圍與時段均重新調整。

改為24日凌晨0時起

就職典禮原規畫的3階段交通疏導，經過調整後，第一階段為了因應舞台施工作業與安全考量，本來計畫從22日上午8時起，管制民生路（河東路–市中一路）及河東路（光復三街–大同路），改為24日凌晨0時起才管制。

民生、河東路於25日典禮當天分階段解除管制，下午3時30分前開放民生路（市中一路–河東路）及河東路（民生路–中正路）通行，26日上午6時前河東路全面開放通行，原本規畫5天的交管，將縮短為不到3天、54小時。

(中國時報)