淡海輕軌通車 免費搭乘1個月

2018年12月24日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 高彥哲、／新北報導

「淡海輕軌遇上幾米」套票包含完整收藏綠山線11個車站公共藝術元素的磁鐵套組、通車限定悠遊卡與特製卡套。（葉德正翻攝）

全台首例「國車國造」的淡海輕軌綠山線23日正式通車，新北市長朱立倫卸任前也送出大利多，宣告即日起開放民眾免費搭乘1個月，邀請民眾跟著幾米打造的公共藝術，「閉上眼睛一下下」感受全台唯一藝術列車帶來便利。

23日通車典禮以「藝術轉乘」為主軸，舉辦通車嘉年華活動，由淡水區天生國小學童引領朱立倫、新北捷運局長趙紹廉與新北捷運公司董事長陳建宇，以「藝術轉乘啟航」儀式，宣佈淡海輕軌正式通車，並由朱立倫帶隊試乘。

朱立倫說，淡海輕軌綠山線在耶誕節前夕通車，試乘期間歡迎所有朋友搭乘，未來新北環狀線也將一條條順利通車，讓新北市的成為軌道運輸最發達的大都會。而淡海輕軌經過初勘、履勘，安全與舒適穩定度都沒有問題，試乘期間如有需要改進的部分，正式營運以前，都會盡快改進。

陳建宇表示，淡海輕軌綠山線全線11座車站由享譽國際的藝術家幾米量身打造的公共藝術，乘客在轉乘輕軌到淡海區域時，能沿途欣賞公共藝術；趙紹廉則表示，淡海輕軌是台灣第一條推動國車國造的輕軌路線，也是新北市自建的第一條軌道系統，同時淡海輕軌的公共藝術，也為台灣本土藝術家幾米留下一個創作舞台。

新北捷說，24日起淡海輕軌免費搭乘，營運時間為每天上午6時30分到晚間10時，班距為15分鐘；正式收費營運後，將延長至上午6時到凌晨0時，將依搭乘狀況調為10到15分鐘班距。

新北捷運公司也推出2款套票，限量2000套的閉上眼睛一下下套組，包含淡海輕軌限定版幾米繪本、通車限定悠遊卡與特製卡套，單套售價999元，另外淡海輕軌遇上幾米套組同樣999元訂於明年1月5日在輕軌紅樹林站開始販售。

(中國時報)