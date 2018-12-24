故事工廠慶5歲 與觀眾同樂

故事工廠執行長林家鋒等人開心切下蛋糕慶賀，現場並搶先播映《小兒子》最新1季動畫片段。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

推展台灣動畫文化，夢田文創改編台灣文學作家駱以軍創作《小兒子》，除推出第1季共6集動畫作品，並與故事工廠攜手演出舞台劇，23日在台中國家歌劇院演出結束，現場慶賀故事工廠成立5周年，並宣告明年2月將推出《小兒子》動畫第2季作品，打造屬於台灣的動畫主角。

舞台劇《小兒子》在國家歌劇院連演3場、場場爆滿，23日最後場演出結束後，演員與現場觀眾一同歡慶故事工廠成立5周年，台上演出者與台下觀眾同時拋出藍色彩帶，為5周年生日留下歷史一刻。

緊接著，故事工廠執行長林家鋒等人開心切下蛋糕慶賀，現場並搶先播映《小兒子》最新1季動畫片段。夢田文創指出，《小兒子》第1季動畫共6集，推出後在公視、愛奇藝、LINE TV及日本C-POP等10多個國內外平台播出，頗受好評，適合親子共賞。

夢田文創強調，提起「動畫」，許多人會聯想到日本、美國，為打造台灣獨有的動畫文化特色，以《小兒子》為主軸改編製作出一系列作品，明年2月將推出第2季9集，預計2020至2022年能以電影方式呈現。

除以舞台劇、動畫及繪本等行銷《小兒子》，夢田文創更延伸與台中糕餅業者拾個月合作，製作《小兒子》聯名糕餅，未來更擴大結合不同產業，讓文化結合創意、再鏈結產業面。

(中國時報)

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