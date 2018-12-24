節能補助申請 年底截止

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中國時報
／高雄報導

想節能又節省荷包，要趕快把握機會。高市府經發局補助汰換節電設備措施邁入倒數計時，僅剩最後8天，尚有5千萬補助款可申請。

經發局表示，這波補助針對高雄市服務業、集合式住宅、機關學校等符合補助資格的單位汰換節電設備，迄今已受理近2500件申請案，申請補助金額約為1億5000萬元，汰換後預計一年可節省7384萬度電，相當於38座高雄都會公園吸收的二氧化碳量。最後截止時為今年12月31日。

高雄市政府與經濟部合作執行「共推住商節電行動」，今年投入2億元補助設備汰換，提出申請的案件以4大類為主，其中無風管空調設備汰換共145件，補助金額約為800萬元、辦公室照明設備汰換共178件，補助金額約為1億1300萬元、室內停車場智慧照明共179件、補助金額約為2600萬元、能源管理系統建置共申請3件，補助金額約為300萬元。

108年度設備汰換補助辦法尚在擬定中，除補助服務業、社區大樓汰換冷氣、照明燈具等107年度已有的項目外，預計將增列汰換T5照明燈具為LED燈具等其他項目並擴大補助對象。

相關資訊可洽高市府四維行政中心「高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫專案辦公室」諮詢申請，或至經發局「省電A咖官網」查詢。

(中國時報)

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