林建榮出任副縣長 輔佐林姿妙

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中國時報
／宜蘭報導

新舊縣市長交接在即，誰是國民黨宜蘭縣長當選人林姿妙副手，引起地方熱議。23日縣政交接小組證實，副縣長由前立委林建榮接任，熟悉交通部事務的林建榮將為宜蘭爭取鐵路高架；林姿妙小內閣也向新北市政府借將，找來新北市工務局副局長林茂盛擔任祕書長，新北市體育處副處長王泓翔則擔任教育處長。

昨縣政交接小組召集人曾成陽證實，副縣長是林建榮，「年齡不是問題，林縣長是看重他的能力才由他出任副手。」

林建榮原本對人事案三緘其口，但得知交接小組已證實後，也強調自己想為宜蘭多做點事，協助縣長推動縣政。他說，他當過10年宜蘭市長與13年的立委，立委任內都在交通委員會，交通部官員他都很熟悉，很多事可以立即上手。

林建榮表示，他在立委任內就有推動鐵路高架，任內完成宜蘭段、冬山段高架，但目標是要全線高架。對於外界擔憂的年齡問題，他回應說，只要身體好腦筋清楚，跟得上時代這不是問題，年齡大未必是缺點，「我有豐富的歷練跟社會經驗。」

副縣長敲定外，縣府第三把交椅的祕書長，交接小組也證實由林茂盛擔任，原祕書長邵治綺調參議。林茂盛具有工程背景，行政能力佳，熟悉他的縣府官員透露，林茂盛向來公私分明，做事非常謹慎，他擔任祕書長對新縣府「絕對是加分！」

向新北市政府借將還有王泓翔，將擔任教育處長，衛生局長由曾任陽明大學附設醫院副院長的徐迺維出線，財政稅務局長由縣府參議呂莉莉回鍋，縣政交接小組召集人曾成陽則是祕書處長兼縣長室辦公室主任。

(中國時報)

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