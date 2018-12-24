油栓車撞巡查車 桃機虛驚一場

桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。（陳麒全翻攝）

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中國時報
／桃園報導
桃園市楊梅區蔡男酒駕撞化學槽車翻覆。（賴佑維翻攝）

桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨6時12分執行巡查工作，在Q滑行道C4機坪後方，被文久公司的油栓車擦撞，造成車輛翻覆，塔台在接獲車禍事故通報後，緊急封閉Q滑行道，暫停航機進入滑行，並調派桃機公司消防隊車輛，協助吊掛翻覆車輛離開現場，所幸無人員傷亡。

Q滑行道於7時16分重新開放使用，沒有影響到上午航機離場尖峰時段的飛機滑行。桃機公司表示，經查是文久公司的油栓車逆向超越停等車輛，直接穿越Q滑行道，結果擦撞巡場中的巡查車，雙方已達成和解，機場公司將開罰肇事者。

桃園市楊梅區39歲蔡姓男子23日凌晨酒後駕車出門，先是撞到鄰居停放轎車，又繼續往前行駛約2.8公里後，追撞化學槽車，因撞擊力道過大，車體翻覆、變形。消防隊員趕抵，將車輛破壞救出蔡男，但送醫後仍不治。

警方調查，蔡男23日凌晨3時從萬大路73巷出門後，撞到鄰居停放在路邊的轎車，但蔡男並未停車查看，繼續沿著中山北路往新竹方向行駛約2.8公里後，在中山北路、自立街口追撞同方向行駛的化學槽車的左後方，因撞擊力道過大，車體嚴重變形、翻覆。

桃園市消防局獲報後，救出蔡男，當時蔡男已無生命跡象，實施CPR、AED監測送醫急救，仍回天乏術，蔡男血液內酒精濃度換算酒測值達1.17。

(中國時報)

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