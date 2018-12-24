嘉縣席開50桌 邀民大啖烏魚子

2018年12月24日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

107年度嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉，嘉義縣政府23日在布袋國中舉行頒獎，並席開50桌烏魚特色料理，讓民眾搶鮮品嘗烏魚美味。縣長張花冠說，今年參賽的烏魚子品質優異，競爭激烈，每片可說都是頂級精品。

張花冠指出，為建立頂級烏魚子形象及共同品牌，嘉義縣連續9年輔導養殖漁業生產區發展協會舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔；製作烏魚子是一門很深的學問，從烏魚選定、魚卵分級、曝曬、縫補，每道工序都有嚴格的作業流程。

今年比賽分為5至7兩組及7兩以上組，分別由蝦覓世界有限公司及鴻業海洋冷凍食品有限公司奪下第一。

張花冠也分享，好的烏魚子外表要美觀，大小厚薄要一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，口感香Q，不會過鹹或過淡，烏魚子的顏色呈現深橘紅色。

縣府農業處也精心設計特色料理，端出烏魚海皇羹、泰式烏魚腱、烏魚子米糕、法式芥末烏魚、黑椒香蔥烏魚膘、烏魚牛奶鍋等10道佳餚，讓民眾品遍烏魚全身美味。

農業處指出，嘉義縣是頂極烏魚子的生產基地，烏魚養殖面積300公頃，年產量635公噸，因位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，歡迎民眾踴躍選購嘉義最在地的優質烏魚子。

(中國時報)