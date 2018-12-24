挖到百年城牆 建商助保存

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中國時報
／高雄報導

建設公司興工時發現基地下的舊城南門段城牆基礎，這是繼100年左營舊城西門段城牆基礎殘蹟出土後，考古界又一大事。特別是，文化局與建設公司多次協調後，建設公司變更設計，寫下公私協力保護文化資產的典範。

高雄市文化局巡查人員6月於左營鳳山縣舊城巡查時，發現某建案基地疑似有城牆石材構件出土，邀集文資委員組成專案小組現勘，確認出土物為鳳山縣舊城築城材料。

協調建設公司暫停施工，由成大考古研究所現場挖掘，確認地表下的建物為古蹟。文化局與文資委員、建案公司多次召開會議溝通後，建設公司同意變更開發案設計，使留存於地表下的古蹟能免於受到破壞。

文化局表示，城牆殘蹟屬南門段城牆，除城牆基礎外還發現了水關構造，長度約為50公尺。

文化局特別感謝建設公司展現高度誠意，合文化資產保存，退縮建築範圍變更設計，並將以城垣紋理為主軸進行戶外景觀設計，適度展現水關或城牆殘蹟，讓古蹟與社區共存共融。

鳳山縣舊城於清朝道光6年（西元1826年）由土城改建為石城，列為國定古蹟。目前有東門、北門、南門、西門城門遺蹟等，是國內仍存的清代城池中保存規模最大、最完整者，高市府正執行文化部補助的再造歷史現場專案計畫左營舊城見城計畫，是國內最大型文化資產保存計畫。

(中國時報)

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