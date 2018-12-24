跨世代卡司熱唱 嗨翻耶誕城

2018年12月24日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國台語經典歌曲演唱會23日晚間在新北市民廣場舉行，雖然天公不作美，但在綜藝模仿天王郭子乾妙語如珠的主持及18組各世代卡司輪番帶來經典好歌下，仍吸引許多熱情民眾冒雨聆聽，在雨夜浪漫氛圍中，嗨翻耶誕城。

演唱會由邵大倫、秀場天后向娃帶來開場演出，下周即將卸任的新北市長朱立倫也到場，與知名視障歌手李炳輝、徐承邦及張玉霞姐妹溫馨互動。

朱立倫表示，感謝大家支持新北市年度盛事「2018新北市歡樂耶誕城」活動，23日晚間的經典歌曲演唱歌單，都是膾炙人口的好歌並反應時代，韻味十足。

接力登場的歌手還有戲劇歌后于櫻櫻，演唱《一縷相思情》、《梨花淚》等老歌；台灣嘻哈第一人劉福助更與金曲歌后曾心梅帶來逗趣唸歌「草蜢弄雞公」，帶民眾重溫秀場年代悸動。

戲劇小天后李千娜、新生代人氣歌手李英宏也同台拚場，李千那演唱新專輯台語歌曲《查某囡仔》，李英宏帶來《台北直直撞》，現場年輕世代歌迷尖叫聲不斷。

演唱會壓軸由今年值90歲高壽的國寶級歌王文夏擔綱，與文香、施文彬合唱《黃昏的故鄉》外，並與金典歌后張秀卿、曹雅雯、許富凱合唱《媽媽請你也保重》，讓現場民眾聽得如癡如醉。

新北市府表示，24日朱立倫及準市長侯友宜將出席晚間的新北平安夜活動，與民眾一起感受千人耶誕聖歌大合唱魅力。

(中國時報)