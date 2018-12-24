麻豆藝文聯展 學子輪番秀才藝

麻豆國中舞蹈社團帶來精彩流行熱舞。（劉秀芬攝）

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中國時報
／台南報導

台南市麻豆國中與學區國小聯手，23日下午在麻豆國中舉辦首次藝文團隊聯合成果發表會，各校派出精銳團隊展出精采多元的表演，吸引近500百名學生與家長前來參觀，現場熱鬧萬分。

麻豆國中校長蔡淑芬表示，為了讓麻豆區國中小學生有發揮才藝的空間，並促進校際間交流，特別與學區小學舉辦藝文社團聯合成果發表會，並邀請相關單位、學生、家長來校參觀，讓孩子表演更有動力。

活動由麻豆國中太鼓隊表演開場迎賓，磅礡的鼓聲，整齊畫一的動作，獲得眾人的喝采。蔡淑芬說，因為學生家長反應，小孩在小學時學過太鼓，希望能繼續練習，學校評估後於2016年成立太鼓隊，學生認真練習表現優異，多次受邀至校外表演。

麻豆國中除了太鼓隊，也派出直笛隊、木笛團、合唱團、舞蹈團表演優美的音樂及舞蹈。學區內安業國小武術隊則帶來武術達人秀，北勢國小獨輪車社秀出高超技巧，港尾國小民俗舞蹈社展現精彩舞蹈，培文國小弦樂團表演愛的真諦、月亮代表我的心、白牡丹等耳熟能詳的優美樂曲，精彩的表演讓來參觀的學生與家長意猶未竟。

活動最後由麻豆國中太鼓隊再度出場，歡送參加活動的師生及嘉賓，精采謝幕也獲得熱烈掌聲。蔡淑芬表示，活動有幸獲得各校校長、家長會、校友的協助，讓學生能有舞台展現才藝，互相觀摩交流，明年希望能有更多學校共襄盛舉，擴大舉行。

(中國時報)

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