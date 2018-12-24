吉安燈海隧道 放閃打卡新夯點

吉安好客藝術村夢幻燈海隧道，充滿浪漫耶誕氣息。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

耶誕節前夕，花蓮吉安好客藝術村入夜後，點亮起一道長長的冷光色系燈海，宛如夢幻燈海隧道，搭配鄰近由千支回收寶特瓶打造而成的環保耶誕樹，更顯絢麗奪目，近日成為鄉內熱門景點，吸引民眾、情侶前往放閃打卡，感受浪漫耶誕氣息。

位在中山路慶豐市場旁的吉安好客藝術村，佔地約100坪，鄉公所將藍、白色系耶單燈飾環繞於藝術村四周藝文長廊，冷光色系燈海營造出有如新北歡樂耶誕城氣氛，讓到此處散步的民眾彷彿置身銀河隧道，紛紛搶著拍照打卡。

吉安鄉公所也分別在黃昏市場前及鄉內中央路、中山路交叉路口，利用回收寶特瓶，樹立起高逾2層樓耶誕樹，白天為一座獨特風格的公共藝術，夜晚時則搖身成為絢爛多彩的耶誕燈座，搭配燈不同色調的漸層LED燈，展現成絢爛多彩的新地標。

鄉長黃馨表示，清潔隊利用千支回收寶特瓶，打造奪目耀眼的環保耶誕樹，盼透過資源再利用，傳達愛護地球的理念，為迎接新的一年，鄉公所在境內重要交通路口設置節慶燈飾，營造白天、夜晚不同風采，透過藝術燈飾點亮吉安。在不影響行車安全下，環保耶誕樹不僅成為夜間重要路口裝飾，展現吉安的好客親和力，一到晚上閃爍的燈飾，除了耶誕老公公、聖誕城堡、麋鹿及雪人燈飾，更有象徵豬年意象的俏皮淘氣小山豬，營造滿滿的新年氣氛。

(中國時報)

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