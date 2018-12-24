泡茶神父阮德閏 比台灣人還台

越南裔美籍神父阮德閏以特殊功勳歸化成為台灣人。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

服務於雲林縣褒忠鄉天主堂的越南裔美籍神父阮德閏，來台偏鄉奉獻近30年，為了融入台灣，以不斷地泡茶請人喝學台、國語，如今台語超溜，和在地人水乳交融，內政部以有特殊功勳核准歸化台灣籍，成為雲林縣首位以特殊功勳取得台籍的外國人。

褒忠鄉天主堂教會23日晚提前歡慶耶誕節，雲林縣長當選人張麗善、移民署雲林站主任吳天順、虎尾戶政事務所主任黃逸銘等把定居證、身分證頒給阮德閏，感謝他為台灣奉獻並熱愛台灣，褒忠鄉長張政國、虎尾驛長吳麗春等人也見證喜悅及感恩。

「我比台灣人還台！」阮德閏如此自我定位，因為他來台灣快30年，服事過南投水里聖母元后堂、台中西屯堂，最後來到雲林褒忠堂，深入服務的每塊土地，初始語言不通，連問路都問不到。

阮德閏表示，他以羅馬拼音學國語，但是很快發現城鄉多數人都講台語，於是下更多功夫學台語，請大家來教會泡茶是學語言的祕訣，從一開始的比手畫腳，到最後溝通無礙，每每喝了一肚水。

張麗善說，褒忠天主堂荒廢許久，阮神父去年3月奉派來此，決心長住褒忠鄉為眾人服務，於是費心整修得乾淨整齊，讓人眼睛為之一亮，並藉著泡茶和在地居民分享生活、傳遞溫暖、散播關懷，尤其還關心居民的健康，深受眾人喜愛，博得「泡茶神父」的美名。

(中國時報)

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