2018年12月24日 04:10 中國時報 蔡東杰

作為現存超強霸權之領導人，又因完全沒有政治履歷可供追溯參酌，自美國總統川普2017年正式就職以來，所謂「川普主義」的真實內涵始終成謎，也成為各國政府與全球觀察家不斷分析探索的議題。

相較以「改變」作為口號並贏得大選，最終仍遭到「體制化」的歐巴馬，川普雖出身不同政黨，作為美國史上獨一無二的非傳統總統，商人出身加上毫無政治經驗，無論用「推特」治國或最初的人事布局（包括找提勒森擔任國務卿），川普無疑也試圖「改變」美國。

但是，不斷延燒的「通俄門」事件，既顯示川普根本不理解政治世界中「分贓共贏」的潛規則，也讓其政權面對高度不確定的挑戰。

在因不諳叢林法則以致「暴走」1年後，為維持政權穩定，更因事涉連任的期中選舉迫在眉睫，白宮在今年3月進行了大規模人事重組，無論是白宮國家貿易委員會主任納瓦羅，取代提勒森接任國務卿的中情局長蓬佩奧，抑或出任國家安全顧問的波頓，川普的策略相當明顯，也就是跟傳統華府菁英（新保守派）取得妥協，先打贏選戰再說。

在11月初期中選舉結束後，共和黨不但如預期保住參院多數地位，川普也成為二戰後首位支持度在5成以下，執政黨參議員席次卻能在期中選舉逆勢增加的總統，甚至共和黨眾院席次雖如往例減少並失去多數地位，但減少的席次也遠低於預期，難怪川普得意地自稱「取得巨大勝利」。

更重要的是，期中選舉的「勝利」不僅穩住政權並提高了連任機率，再次獲得民意擁抱的川普也決定開始「走自己的路」。除了12月初宣布白宮幕僚長凱利將於年底離職，從而啟動了調整核心幕僚的動作之外，緊接著無預警宣布由於恐怖組織伊斯蘭國在敘利亞勢力已遭擊潰，數千名美軍將「即刻準備返鄉撤退」，甚至放話將陸續從伊拉克和阿富汗撤軍等，亦立即逼走了被認為是「政府裡極少數正常人」的國防部長馬提斯。

很明顯，隨著逐漸熟稔白宮政務，加上總統大選與期中選舉兩度獲得民意支持，最終拒絕被體制化的川普既開始找回自我，所謂「川普主義」之最終版本亦慢慢浮出檯面。

表面上，在「美國優先」的口號下，不斷「退出」似乎是川普主義的主要特徵，值得注意的是，川普的「美國優先」雖著眼保護美國利益，但既不等於盲目的「美國霸權優先」，看來也不準備盲從長期以來支配美國全球戰略布局的地緣政治視角，以及將安全置於經濟之上的國家利益優先次序。據此，無論挑釁傳統安全盟邦的信任感、選擇從長期關注之戰略要地撤退，或將更多心力放在經濟議題之上，都屬自然之舉。

在此情況下，以冷戰時期地緣政治戰略傳統為基礎，長期維持穩定發展的美國亞太政策與美台關係，是否還能以不變應萬變，抑或可能面對重新調整內涵之挑戰，非但正讓美國及其盟邦關係趨於緊張，更是長期以依賴美國作為安全基石的我國，必須儘快思考的當急要務。

（作者為中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)