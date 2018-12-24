財團法人法回復條款 恐成濫權者溫床

2018年12月24日 04:10 中國時報 陳長文

筆者《天堂不撤守》專欄10日〈從財團法人法看自詡萬能的政府〉一文，對明年2月上路的《財團法人法》，認為政府有自以為萬能，經營績效超過民間的傾向，部分條款恐違憲。

法務部發布新聞稿，指筆者該文對於新法規定與部分事實有所「誤解」、「以訛傳訛」。筆者既感謝法務部的回應，也對回應的某些內容感到失望，願以此文請法務部「指教」。

《財團法人法》第68條規定，本法施行前，原政府捐助財產超過基金半數之財團法人，後因接受民間捐助，政府捐助財產不足半數而轉為民間捐助之財團法人者，在該法施行後3年內（111年1月31日以前），若主管機關認為該財團法人，沒達到原本的社會公益目的、或有規避政府監督情事，則政府可再強制補捐助財產，讓政府捐助重新超過基金半數，回復「政府捐助之財團法人」地位。筆者認為，這猶如讓政府「強制買回」已由董事會自主經營的民間財團法人，顯然違憲；法務部澄清稿則解釋：「查該條僅係回復為『政府捐助之財團法人』，其財產仍屬該財團法人所有，僅係適用政府捐助財團法人之規定，做較高密度之監督管理，並非『買回』而變成國家財產或歸屬於國家永遠掌控。」

法務部的解釋顯然避重就輕。政府捐助之財團法人，其差別不僅在於「監督密度」。同法第48條，「政府捐助之財團法人董事總數1/2以上，應由主管機關就下列人員遴聘之」，亦即，政府有實質控制人事、經營的權力、隨時介入查核，這不就給「歸屬於國家長期實質掌控」創造條件嗎？筆者用「買回」形容，不過是白話的說法。也就是說，一旦被回復「政府捐助之財團法人」，等於是大幅減損、乃至喪失了獨立自主的地位，易成為政府的附庸，這是人民(財團法人有獨立法人格)權利極大的變動。

退一步來說，「回復政府捐助之財團法人地位」的發動前提要件─「沒有達到原公益目的」，是不確定法律概念，「規避政府監督」的解釋範圍也廣；至少該由相對獨立的法院來判斷事實、把關比例原則，而非行政權自己決定。

現在台灣的行政權「中立」受到質疑，部分不肖官員心態還「東廠」化，若讓行政權可以恣意將民間財團法人「回復政府捐助」，讓政府來決定過半數的董事，這恐怕將成為濫權者的溫床，也會製造財團法人的寒蟬效應，深怕一得罪執政者，哪天自己就「被回復」，反而會讓財團法人的決策「有專業以外的考量」，更難以實現其公益目的。

而同法第19條，要求財團法人「僅得在財產總額5%範圍內購買股票」，筆者認為5%過低，在低利率時代，沒有股利支撐，難以維持基金永續。法務部的回應是「為避免財團法人藉由大量購買股票因而變相成為控股公司，有違財團法人推動公益之設立初衷而規範」。

法務部此言，真有點頭痛醫腳的感覺，財團法人是財產的集合體，為了維持法人運作，基金必然要以某種方式投資。就算財團法人投資很多股票，但是股利都用在捐助目的上，有何不妥？

主管機關要監督的，應該是「財團法人的財產有沒有用在公益」，而非「財團法人財產的維持」。若法務部擔心的是，控股公司會以「財團法人化」來避稅，那是免稅機制的問題，政府可以依股利的多寡、公益支出的比例來決定稅率級距，只要控股多的財團法人，公益支出也多，就不會違背《財團法人》的設立初衷。若擔心的是投資風險控管，5%也太過嚴格。一刀切「僅得在財產5%範圍內購買股票」，恐因噎廢食，也不符比例原則。

法務部是司法行政最高機關，是政府的法律守門人，既要注意行政的效率與目的性，也不能忘了行政權的自我節制，與比例原則的適用。如果政府能夠做得比較好，那留在公部門做就好了，既然承認財團法人有相對於公、私部門的優越性，期待政府千萬不要自詡為「萬能」，而傷害了原本財團法人的功能。

面對管理不善的財團法人，政府應先輔導；若仍顯著惡化，就可依法廢止其許可。若政府要動用預算來「回復」納入實質控制，卻又未必能管得更好，徒增國家財政人事負擔，豈不多此一舉。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)