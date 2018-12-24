風險與機會並存的考驗

2018年12月24日 04:10 中國時報 李淳

本次兩岸兵推設定了三個狀況，分別是美中對峙加劇、台美關係加溫，以及兩岸危機加深，每個狀況出現的機率都比不出現更高。對台灣而言，三個狀況都有風險成本，但至少因為「早知道」，還有提早規畫因應的機會。

先看美中衝突加劇。雖然雙方同意進入90天的貿易談判，但充其量只能降低貿易戰的衝突，但美中對抗早已延伸到科技、投資、媒體甚至教育等領域，這些新衝突點能否談判解決不得而知。隨著民主黨入主眾議院，未來在人權、民主甚至台灣問題的衝突也可能升級。

美國防部長馬提斯的請辭也是未來惡化的變數。美國政界將馬提斯、白宮幕僚長凱利及前任國務卿提勒森稱為川普政府裡的「護國三公」，在馬提斯於明年2月去職後，三公全數離隊，未來川普團隊可能只剩下三種人：鷹派、超級鷹派及激進派，美中對峙升級幾乎已成必然。

至於台美關係研判會持續加溫，但熱到什麼程度就難以預料。明年是美中建交40周年，也是《台灣關係法》40周年，要操作台灣牌不乏沒有場合。過去2年來台美關係迅速升溫，但未來走勢取決於美國外交戰略考量、美中談判進展、我國態度及北京反應等因素，變數比美中對峙升級更多。不過即便沒有加溫也不代表太平無事，畢竟目前台美互動的溫度就已讓北京很感冒。

最後是兩岸危機加深。放眼2019，大家都預測北京受到大選結果的鼓舞，會全面推動與柯文哲及藍營執政縣市交流，加大經濟紅利，形成地方與中央的反差，至少先影響2020大選。這對民進黨政府無疑是危機中的危機。

面對這樣的未來，台灣有幾種因應準備要進行。

首先，隨著美中對抗戰線擴大、時間延長，加上美國持續拉高要求各國選邊的分貝，全球供應鏈及經貿網絡結構的重組及移動已難以避免。在美中台三角經貿結構下，台灣難逃衝擊，但完整的供應鏈、高素質人力及相對完整的法制，意味著對於高科技、智慧機械、新能源甚至自動化及AI研發，台灣也有接收新網絡布局的基礎及條件。政府應秉持「惦惦吃三碗公」的原則，一、低調不公開對美中衝突表態；二、跳出「台商回流」的狹隘，改打「全球來台」政策；三、端出有亮點的投資誘因。

至於台美關係加溫，很多時候決定權不在台灣，但我們必須發揮智慧，全力降低美國與兩岸互動時形成過高的反差情況。再者，台灣應全力利用此契機，優先推動台美FTA，並要求美國協助遊說日本、加拿大及澳洲，讓我國加入CPTPP。

回到兩岸問題，執政黨的壓力會持續增加，近期連柯P都在爭取創造兩岸新共識的話語權。解讀大選結果，台灣民意固然知道兩岸互動和美中對抗背後的風險，但經濟活路往往更為重要。因此建議政府的兩岸政策不能只有「強調風險」的不安感，更需找出兩岸互動新模式和兩岸以外的新活路的安全感，才是有效回應社會不安的方式。

（作者為中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長）

(中國時報)