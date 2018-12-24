2018年12月24日 04:10 中國時報 廖元豪

促轉會日前建議撤除中正紀念堂儀隊、貨幣改版，以及國軍移除蔣介石銅像。這些措施可說都是針對蔣介石：因為蔣介石代表威權統治，所有與他有關的事物與象徵都是「威權遺跡」，因此都該拿掉。然而，促轉會委員興沖沖自以為實現正義，沒想到民眾只覺得沒事找事，連執政黨、政府相關部門也都興趣缺缺，沒有積極配合。為什麼讓促轉會委員們熱血沸騰的「正義」，在社會的反應卻如此冷淡？

主要的原因就是這套「轉型正義」的論述（包括把蔣介石打成萬惡淵藪），本質上就出了問題。其中幾個最基本的問題就是非黑即白、斷裂切割，還有以今非古。首先，「轉型正義」的倡議者有一種非常簡單，具有動漫「黑白分明」的風味。依此，每個歷史人物，不是好人就是壞蛋，不是正派就是反派，民主與威權也成為勢不兩立的正邪之分。所以蔣介石既然是威權統治者，就不可能是好人，也不可能做出什麼好事。蔣介石領導的國民黨當然都是惡徒，他們在台灣解嚴前所實施的政策，不該引起任何的「緬懷」。

然而真實世界的「正邪之分」從來不是這樣簡單。沒錯，蔣介石在戒嚴時期的確採取政治高壓手段，可是台灣仍有許多人在「蔣總統」任內受到照顧與保障，對其「德政」感激涕零。例如，土地改革，是無數中下階層農民能夠改變生活的關鍵。又如九年國教，如果不是當年的開明專制，能在民國57年就順利實施嗎？感懷「威權時期」施政的人，難道不能「紀念」一下蔣介石「好的一面」嗎？

此外，促轉會諸君將從前與現在截然切割，而且以今非古，也嚴重忽略了歷史，以及人類文明的「漸進」。解嚴前的法治（包括司法審判），從今日的角度來看，的確無法符合「正當程序」的許多要求。這些當然都該檢討，而且我們絕不能讓從前的錯誤延續到今日。但若回到民國38年政府剛剛遷台之際。在那個面臨潰敗，百廢待興，而且「血洗台灣」軍事威脅就在眼前的「戰時」，一個前現代的國家機器怎可能用現在的標準去評價？別說台灣，就算是美國、法國、德國等先進國家，如果用今日的「法治」標準，去衡量他們100年前的刑事司法，一樣會覺得那都是袋鼠法院，落後之至。那是否要用今天的角度將100年前的有罪判決統統撤銷？以今非古的「翻案」永遠都只能是特例，而不可能把「那個時代」統統打成黑暗時期。

因為走錯了路，欠缺客觀的心，正義就變成一種純主觀的鎮壓工具：我喜歡的，就是正義；我討厭的，就是威權。支持我的，就是民主國家好公民；反對我的，就是受到國民黨毒化教育的無知愚民。轉型正義走到這一步，與「正義」已經沒什麼關係了。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)