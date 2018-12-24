注意拉美對帶路開綠燈

2018年12月24日 04:10 中國時報 張光球

南美國家烏拉圭於10月中旬，宣布給予我國90天免簽證待遇，但本月初卻公告暫停對我免簽優惠。對此，我外交部原對外表示，是因為烏國機場入境電子系統須重新建置，但數日後又改口說「不排除中國介入」的可能性。無論真相如何，其原因都與大陸「一帶一路」對烏國，甚至整個拉丁美洲的影響有關。

繼巴拿馬之後，今年拉美計有玻利維亞、智利、烏國和委內瑞拉加入一帶一路倡議，大陸亦已取代美國，成為巴西、智利和祕魯首要的貿易夥伴，更超越巴西成為烏國主要的貿易夥伴。

中烏2017年雙邊貿易額達32億美元，占烏國總貿易量19.4%，與去年前6個月同期貿易額相比，今年增長24%。為了進一步加強與大陸的經貿關係，烏國於6月將上海領事館擴編兩倍人力，8月增設廣東領事館，為了慶祝雙方建交30年，烏國在大陸舉辦為期一周的貿易、投資及旅遊推廣活動。烏國積極想出口大豆到大陸，為的就是希望能獲得一帶一路對該國基礎建設的投資。

一帶一路原規畫是將大陸與歐亞、非洲連結在一起，今年卻公開擴張至拉美，這與大陸之前默默深化與拉美的關係有顯著的轉變，此舉也引起美國的注意，進而公然警告拉美國家，要節制與大陸具有掠奪性的經濟關係，但其成效並不如川普政府所願。這次G20主辦國阿根廷在元首接機的待遇就重中輕美。

為了打壓大陸在拉美的勢力，美國已開始加強與拉美國家在能源方面的合作，也積極拉攏新當選的拉美領導人。例如美國國家安全顧問波頓日前訪問巴西總統當選人波索納洛，討論如何抑制中國在拉美地區政治及經濟的影響力。雖然在中美之間的選擇，大部分拉美官員都知道應選美國，但在現實的經濟發展和投資金額考量下，靠向中國是眼下唯一的選擇，因為美國總是口惠而實不至。

此外，相較於大陸希望將巴拿馬打造成一帶一路的海空運樞紐，美國卻仍心存巨棒的思維，就在大陸領導人習近平訪問巴國前夕，美國派遣軍事人員前往宏都拉斯，新建驅逐艦Michael Monsoor號也碰巧停泊在巴國，此舉無疑是在向大陸示威，和警告我邦交國。

中國大陸在拉美推動一帶一路尚未出現阻力，例如華為與中興已取得拉美24國的電信網路合約。美國雖不斷圍堵大陸在拉美的擴張，台灣仍需高度關注一帶一路可能產生對我邦交國的外溢效應。

（作者為致理科技大學副教授）

(中國時報)