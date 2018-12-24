黨產會，拿開骯髒的黑手

2018年12月24日 04:10 中國時報 白毅

近聞黨產會將蔣夫人創辦的華興育幼院認定為「國民黨附隨組織的附隨組織」，而欲將其資產收歸國有。作為華興的校友，對此我感到很納悶也很氣憤。

民國52年冬，我的父親因早年隨政府軍隊在大陸作戰多年，來台後積勞病故。我的母親無能力撫養5個子女，我的哥哥先被送進鳳山的陸軍育幼院，隔年我被送到華興就讀幼稚園小班。當年在野柳因為義勇救人而犧牲的漁夫林添禎的兒子林志輝，是我幼稚園小班同學。

林志輝和我在華興從幼稚園一路讀到高中畢業。我高中畢業離開華興時直接報考陸軍官校，畢業後分發到部隊服務。華興養育了我13年，我以加倍的時間26年獻身軍旅報效國家來回報華興。如果以現實的投資利益角度來看華興的的慈善事業，華興的作為是非常值得獎勵和嘉許的。

像我這樣的案例，在華興還有好幾十個。華興在我們生命中遭逢最困難的時刻，適時的伸出援手幫助了我們，不僅解決了我們家庭的問題，還提供了我們一個安定的生活和學習環境，讓我們能夠順利成長，而後進入社會生存和發展。我軍旅退伍後每年12月都會參加母校育幼院舉辦的聖誕餐會，感恩華興的教養恩情。

我不知道華興有多少資產，也不在乎華興有多少資產，我只知道華興自民國44年蔣夫人創校後，這63年來它的資產都運用在教育和養育孩子身上。華興的完整教育，讓我們不以出身育幼院而自卑，離開華興的孩子，在社會的各個階層和角落，不論擔任什麼職務，均能奉公守法、感恩社會和愛護國家，我想這就是華興教育最成功的地方。

黨產會要將華興育幼院的資產收歸國有，收回去的這些錢不會使國家更富有，但你們收回去的這些錢，能做得到像華興過去這63年來對國家和社會的貢獻嗎？做不到，就請拿開你們那隻骯髒的黑手，還給華興一個良善、光明和希望的未來，還給華興一個永續發展慈善事業的空間。（作者為退役軍人）

(中國時報)