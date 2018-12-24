產業政策 政府別再下指導棋

2018年12月24日 04:10 中國時報 主筆室

大同集團所屬中華映管迄今累計虧損639億元，累計總負債845億元，向法院聲請重整及緊急處分；且因無預警停工導致員工恐慌，經濟部已介入協調復工。中華映管公司的業務以生產各種面板為主，它在1997年引進大尺寸TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）量產技術，成為全球前三大的量產廠商，有過輝煌過往。然而在激烈競爭下面臨今日窘境，不僅令人感慨，也讓人為國內面板業的未來擔憂。本事件即使不等同於我國產業政策之重大失敗，但至少顯示產業政策面臨嚴重困境，是該進行重大調整的時候了。

過去以來，政府一向認為了解產業發展，不斷繪製產業發展「藍圖」，設定遠大目標，提出各種政策措施、提供誘因獎勵，希冀拉拔特定「關鍵」產業快速成長，以帶動相關產業跟進發展。這種模式在二次戰後的確是許多開發中國家的主流作法，包括東亞小龍中的台灣和南韓。然而，產業發展狀況經常出乎專家意料之外，所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」，能夠成長茁壯的產業經常是沒受到重視的，因為市場千變萬化，各國相對優勢也在動態發展，政府掌握的訊息經常過時，施政又因繁文縟節而遲滯，難以應付市場需要。因此，先進國家早已放棄選擇性的「產業政策」，只提供良好的投資環境，最多是對所有產業都用到的技術能力，例如程式撰寫，提供教育訓練或研發補助，再讓「市場」依產業供需狀況，決定各種產業該如何發展。

但我國政府迄今仍自認了解產業，將寶貴資源不斷投注在錯誤連連的產業發展上。蔡政府上台不久就提出「五加二計畫」，即使遭到外界批判，卻還是樂此不疲。今天中華映管的面板產業，其實是經濟部2002年擬定的「兩兆雙星」產業發展計畫的推動內涵，包括追求產值上兆元的半導體和影像顯示器產業，雙星則指數位內容和生物技術產業。如今看來，兩兆中的半導體業因有台積電帶頭算是成功，但顯示器產業已搖搖欲墜，大量政府的投入已如流水，更別忘了經濟部的Wimax通訊產業發展政策浪費國家資源500到1000億元的往事。

少數受政府關愛的產業則在匡列大量資源下，對有所表現或欲加以扶持的企業「錦上添花」，但其他沒被關照到或僅用杯水車薪應付的產業，就「雪上加霜」、加速沒落，造成台灣產業高度集中在極少數產業的畸形狀態，甚至造成領導高層的誤判－表面上總體數據經常有增長，實際上多數產業停滯不前、慘澹求生，但政府卻無足夠資訊對症下藥。

今天，產業又面臨另一大困境。在美中貿易戰已演變成全球兩強爭霸的持久戰下，國內企業該何去何從，困擾著企業投資和行銷策略。政府為討好美國，帶領全球規模最大的企業訪問團赴華府參加「投資美國」研討會，不斷對台商提醒對岸的投資風險，誇大此波台商回流狀況，企圖影響台商決策。我們認為，事關美、中未來發展及台商生存大事，各種風險都同時存在，如美國股市震盪不已、悲觀氣氛瀰漫，中國大陸資金緊俏、負面消息不斷，即便是「未來學家」都難以預料兩強的未來，政府實無必要為台商選擇其發展策略，只需持續改善台灣投資和經營環境，解決企業的「五缺」問題，企業自能做出最有利的決策，為台灣經濟提供厚實基礎。

至於台商要選擇去大陸或美國投資，或市場要設定在中國或美國，沒有必要由政府扛下這個重擔－每家企業都不同，未來的發展規畫也不必相同，政府不必杞人憂天，只須扮演好應有的角色，並提供充足的資訊。

而這個角色包括處理好兩岸關係，別讓企業和藝人一樣，三天兩頭就要在兩岸關係上表態求生。此外，我國在東亞的主要競爭對手彼此貿易都已免除關稅、自由貿易了。但我國迄今仍未能加入任何重要的貿易協定，這個罩門如何破解，政府必須有所作為，而非一句「對岸杯葛」就交差了事，否則是否該換人做做看？而被太陽花學運冰凍的「兩岸服貿協議」是否應該解凍，「兩岸貨貿協議」是否應該啟動諮商，更是蔡政府是否深刻反省的指標。

(中國時報)