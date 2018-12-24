2018年12月24日 04:10 中國時報 主筆室

美國聯準會（FED）上周不理會總統川普的反對叫囂，決定升息1碼，《彭博財經》報導說川普與幕僚討論，想要把FED主席鮑爾「撤職」。坦白說，依法川普無此權利，但向來不把法令放在眼裡的川普，如果真的率性而為，全球金融市場又將為此大亂。

美股在川普任內創新高，主因是強勁的經濟與川普大減稅，川普也一直以美股上揚當成自己的政績用來炫耀，但也因此對股市漲跌特別敏感，更不願股市持續下挫而「無法彰顯其政績」。美股在10月之後，一來受貿易戰是否擴大影響，二來經濟有走緩趨勢，多次大跌數百點。

依照FED原先的規畫，12月的利率會議要再升息1碼；擔心美股受衝擊，川普從10月開始就一直放話，要FED不要升息，而且話越講越白，越說越難聽；從指責FED升息荒謬到罵其過度緊縮「已經發瘋」。結果，FED如預期地升息1碼，但把明年預計升息次數由3次降為2次。

從金融市場與經濟面看，升息有道理，因為美國經濟仍強勁，股市亦在高點，FED此時升息讓「利率正常化」，對長期的經濟與金融市場都有好處。但此決定觸怒川普，而傳出川普想撤換FED官員的說法。

全球央行一直被要求維持政策獨立性，原因是政客往往為其短期政治利益與選票考量而要央行刺激經濟，但刺激經濟卻未必合乎長期利益，因此獨立性被認為是央行的必要條件。不過，政客還是一直想把手伸進央行影響央行政策，過去FED與美國總統的衝突案例不少，但類似川普如此公開、赤裸裸干預，不如其意甚至想撤換官員，則是第一例。如果成真，不僅毀掉FED的獨立性，也會讓金融市場陷入動盪。

(中國時報)