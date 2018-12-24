2018年12月24日 04:10 中國時報 劉必榮

關心美國外交的人上個禮拜大概都嚇一跳：川普果然如他競選時所說的，將現在在敘利亞的2000美軍全數撤出。早就與川普不睦的國防部長馬提斯抗議未果，憤而辭職。川普特命協調反IS聯軍的特使麥格爾克，也表示無法向各國解釋川普的政策而隨之掛冠。沒兩天，川普又宣布要把目前在阿富汗的14000美軍撤出一半。理由很簡單，美國不願意再擔任世界警察。川普撤軍，美國從國際舞台撤退，留下國內外一片錯愕。

敘利亞與阿富汗都是美軍深陷的泥淖。美國過去幾任政府似乎也沒有一套完整的求勝戰略，川普不願意再在這些地區擔任「世界警察」，既花錢又賠上美國人的性命，是可以理解的。但是撤軍的時機選得太差，而後遺症又太大。

先看敘利亞。IS潰敗是事實，否則也不會有那麼多餘黨流竄到東南亞為虐。但是IS並沒有被根除，它還盤據了敘利亞5%左右的領土。美軍一撤，IS正好死灰復燃。過去人們常批評美國海外用兵總是為德不卒，功虧一簣，這次又是同樣錯誤的重現。

另一個覺得被美國出賣的是庫德族。庫德族過去一直跟美軍並肩作戰，希望在打敗IS之後，美國能同意庫德族獨立。但是土耳其因內部有許多庫德族，因此堅決反對庫德族獨立。由於土耳其是美國北約盟國，所以美國也一直陷入如何幫助庫德族的兩難：美國可以援助庫德族，但又不能支持其獨立。今美軍一走，土耳其部隊長驅直入進入敘利亞，美其名為幫美國最後清除IS，但同時翦除庫德族勢力的目的不言而喻。庫德族當然會奮力反抗，土耳其內部也可能因此分裂。

俄羅斯當然樂見美軍撤出。俄羅斯與伊朗都是親小阿塞德的，今美國既拉不下小阿塞德，IS勢力又被削弱，俄國自然出面領頭重建敘利亞秩序。土耳其雖屬反抗軍陣營，但因鎮壓庫德族的問題需要俄國協助，所以也與俄、伊兩國接觸。俄、伊、土3國開了好幾次峰會，擘畫中東新局，這些會議都沒有美國的參與。中東秩序的主導權似乎逐漸落入俄羅斯手中。俄國與伊朗聯手，沙烏地當如何？以色列又會如何跳腳？這些都是將來美國頭痛的問題。

阿富汗也是一樣。阿富汗是美國打得最久的反恐戰爭，但一直打不贏。跟不跟塔利班和談也一直舉棋不定。今美軍要走，勢必要跟塔利班和談，這又牽動後面的印度、巴基斯坦與中國勢力。美國已經有阿富汗和平的方案嗎？川普很自豪他是說撤軍就撤軍的果決之人，但撤軍之後的配套方案，誰也看不清楚。

過去川普身邊很多軍人：國防部長馬提斯是軍人，幕僚長凱利是軍人，前國家安全顧問麥克馬斯特也是軍人。這些將領都有阿富汗經驗，都知道維持跟盟國的關係很重要，也都認為美國應該承擔更多的國際責任，現在這些將領都走了，美國與盟邦間的信任被摧毀了，美國也從國際舞台更加撤退了。西方媒體有評論說，老成持重的將軍們走了，白宮沒大人了；也有評論說，川普走著走著，愈走愈形單影隻。

美國不再領導世界的情況下，世界的格局將會更破碎。川普的橫衝直撞，正像西方諺語所說的，「牛進了瓷器店」，橫衝直撞之下，打碎了國際秩序。滿地碎片恐怕不是後面的政府能輕鬆地一片片重新黏回去的。（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)