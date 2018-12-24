公道不公道，不能只有天知道

2018年12月24日 04:10 中國時報 何思慎

在我國前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠自殺百日前夕，究竟是誰逼死了蘇啟誠，再度引發社會關注。外交部和駐日代表謝長廷認為是「假新聞」逼死蘇前處長，但蘇前處長遺孀卻發表聲明，披露蘇前處長自殺並非受到假新聞壓力，而是「不想受到羞辱」，以死明志。

筆者在蘇前處長任職前駐日代表馮寄台大使的祕書官期間，曾與他有數面之緣，其後蘇前處長回外交部辦事後，更曾共同主試外交特考日語口試，有幸與之深談，識得此優秀的日語界前輩。

蘇前處長出生農家，待人謙和，個性內斂沉穩，詳悉日本國情，為極資深之駐日外交官，應具抗壓性，「假新聞」逼死蘇前處長之說著實啟人疑竇。蘇夫人直言，先生熱愛外交工作，絕對不是懦弱的人，不會無法承受所謂的「假新聞」壓力。

日本25年來最強的颱風「燕子」未撼動安倍內閣，卻因處理國人滯留大阪關西機場是否失當的問題，為民進黨政府在九合一選舉中平添波瀾，「假新聞」成為蔡政府宣洩民怨之說詞，亦將不甘受辱，以死捍衛外交生涯職業尊嚴的蘇前處長之死，歸咎於「假新聞」。至今，謝長廷對「假新聞」逼死外交官之說仍不願改口。其實，北京駐日大使館協助滯留關西國際機場的750位陸籍旅客脫困，順便帶出30位國人，此消息非「假新聞」，但在蘇啟誠的追思會上，馮寄台大使認為此無關大阪辦事處人員的失職，更無須對蘇前處長究責，逼其寫檢討報告。

誠如蘇夫人所言，任何的道歉都換不回蘇前處長的寶貴生命，家屬亦無意得到外交部的道歉，但蘇夫人的聲明不僅為保全蘇前處長的清譽，更為許多專業、負責、為國家外交利益在前線拚戰的職業外交官發聲，呼籲政府檢討對待他們的方式，給他們應有的尊重，不要輕易毀掉辛苦養成的外交文官。

蔡英文上台後，修訂《駐外外交領事人員任用條例》，將非外交特考及格的文官得擔任駐外人員的上限放寬至15%，政治任命多位缺乏外交專業之政治人物駐外，在渠等眼中，外交利益恐不敵民進黨在選戰中之利益。因此，無視蘇前處長遭受之委曲，逼得他走上絕路，以死捍衛專業。

九合一選舉已落幕，「假新聞」、「憂鬱症」不應是蘇前處長之死的合理真相，究明此事件也非政治上的藍綠惡鬥，目的亦不在藉此迫使謝長廷下台。

謝長廷再三利用臉書自清、辯駁並無法釐清國人的質疑，蔡總統有責任召謝代表返國接受立法院的質詢及監察院的調查，否則蘇前處長之死恐成為當代的「竇娥冤」，其遺族亦僅能在「六月飛霜」中，悲嘆「公道不公道，只有天知道」。（作者為輔仁大學日文系所教授）

(中國時報)