管管東廠 小英該表態了

2018年12月24日 04:10 中國時報 張孟湧

完全執政的民進黨在地方選舉大敗後，外界原本期待府院黨能夠深刻反省檢討、撥亂反正，但從近期監察院、促轉會及黨產會等作為，再加上蔡英文幾次的迴廊談話內容來看，敗選絲毫未喚起蔡英文及民進黨政府改變「唯我獨尊」的執政心態，「東廠」打手濫權霸道的現象仍繼續橫行。

「英派」監委高涌誠及趙永清干預司法，調查前民進黨立委陳朝龍賄選定讞案，企圖翻案的作為引發法界大反彈。在此之前，監委陳師孟揚言要為陳水扁平反，更鎖定承審扁案的法官及檢察官要進行司法除垢。這些執政黨的御用監委一而再地介入已定讞的司法個案，其濫權的作為不僅嚴重傷害監委的公正性，更造成國家司法體系制度的大崩壞。負責提名這些監委的蔡總統，以及投下同意票的民進黨籍立委難道不用負連帶責任嗎？

選前「1124滅東廠」的口號引起許多共鳴，沒想到選後自甘「東廠」的促轉會及黨產會還想再大幹一場。促轉會代理主委楊翠名不正，竟還拋出新台幣改版、撤除中正紀念堂儀隊及拆除蔣公銅像等訴求；黨產會則準備將華興育幼院列為國民黨附隨組織，優先追回一筆24億元的特種基金。在社會強烈撻伐後，府院黨都選擇與這兩個豬隊友切割，不僅中央銀行、國防部拒絕配合促轉會，部分民進黨立委也認為這些工作項目沒有急迫性。但這兩個東廠似乎無自知之明，完全無視於輿論的批評。

在請辭民進黨主席後，蔡總統開始親自站上第一線面對民眾與媒體。不過從幾次迴廊談話的內容發現，蔡總統彷彿變成蔡部長，不是管交通部機車加裝ABS煞車系統，就是管農委會處理非洲豬瘟的問題，但針對總統高度該處理的監委濫權、東廠橫行等問題，除了日前小小「打臉」促轉會的爭議作為，表示有些事「不是促轉會說了算」之外，依舊無視社會反彈，不予處理。

雖然在憲法上我國仍為雙首長制，但施政的成敗總統都需概括承受，更何況蔡英文自己已宣示要站上第一線。既然如此，如果蔡英文不認同以上那些監委濫權及東廠爭議的作為，就請總統開金口，清楚表態，讓這些御用監委警惕節制，收回東廠們的尚方寶劍，維護台灣的民主法制。倘若蔡英文依舊不願表態，那就等著看蔡政府和民進黨在2020年一起沉船吧！（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)