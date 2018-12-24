2018年12月24日 04:10 中國時報 呂志翔

蔡英文總統是自由民主價值的忠誠信仰者與維護者，她在接見外賓、特別是美國訪賓時一定強調台灣將堅守自由民主的價值理念，要和理念相同的國家繼續為保護民主自由一起努力。現實卻是民進黨政府已接近完成控制新聞自由的「三部曲」：破壞媒體獨立性、控制公共媒體及限制網路自由。呼籲民進黨政府在處理所謂的假新聞議題時，能認真參考美國與國際主流理念與作為。

法國外交家、政治學家、歷史學家托克維爾在其經典之作《民主在美國》中寫道，美國人理解「創建一個有權評估媒體事實的政府主體，遠比任何其他新聞自由制度要危險得多」，以及成立一個官方「法院」監督媒體將導致「絕對專制」。

面對全球性的傳播不確實訊息（Disinformation）問題，聯合國教科文組織月前發表報告指出，「假新聞」本身是個似是而非的「矛盾修辭」，現已成為一個情緒化、武器化的話術，政治強人用來破壞、打擊新聞業信譽，在這場不實訊息（假新聞）戰爭中，新聞界及記者是目標。

為何民進黨政府在九合一選舉後第一波一口氣推出7項修法，未來散播災害等不實消息最高可處台幣100萬，甚至可判處「無期徒刑」？其目的就是要透過製造恐懼，目標並擴大到網路平台，全面限縮言論自由與新聞自由，這個做法顯然牴觸了蔡英文總統念茲在茲的自由民主價值。

處理假新聞最大的爭議之處在於「『誰』來決定『什麼』是假新聞？」而在現實世界中，媒體與公部門是處於對等的競合關係，新聞界具有制衡作用，因此被界定為「第四權」，依照民進黨訂下的遊戲規則，政府主導一切，甚至行政權駕凌司法權，可片面決定一切，新聞界處於極不平等的地位。

除了法規設計不符民主觀念與潮流外，官員的心態更是可議。民進黨政府利用他們認定的假新聞來作為打壓新聞自由的工具，同時也作為卸責的藉口。台灣旅客受困日本關西機場一案就是例證，游姓男大生在PTT貼文表達他個人的觀察與意見，充其量是個不夠精準的錯誤消息，全案南投地院也認為不符《社會秩序維護法》要件，裁定免罰。

關西機場案及後來的駐大阪辦事處處長蘇啟誠不幸輕生，外交部長吳釗燮及駐日代表謝長廷身為上級長官難辭其咎，真相在蘇啟誠遺孀說明後已大致明朗，無關所謂的假新聞，但在外交部的調查報告經過3個月仍不公布的情況下，兩位高官聯手圍剿男大生，責任全推給男大生的貼文。

事實上，要不是由於這封貼文，我們永遠不知道颱風當時駐日大使正在臉書臧否國內政治，他甚至不知道大阪屬於他的管轄，只會切割卸責。這個事件也證實了對當權者不利的訊息就是假新聞的說法。（作者為資深媒體人）

(中國時報)