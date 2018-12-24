陸擬修法保障外商、智財權

陸美雙方21日進行副部級通話，就貿易平衡、加強智財權保護等方面交換意見，並取得新的進展。圖為在一群大陸學生團隊組裝機器人，參加2016年在北京舉行的世界機器人大會。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

陸美持續進行貿易磋商，大陸商務部昨晚公告稱，雙方21日進行副部級通話，就貿易平衡、加強智財權保護等方面交換意見，並取得新的進展。同時，大陸全國人大昨日開始審議包括外商投資法草案、專利法修正案等法案，內容包括不得利用行政手段強制轉讓技術，以及提高對侵犯專利權的賠償至5倍等，最高可罰人民幣500萬元（約2260萬）。

大陸商務部23日晚間公告稱，「12月21日，中美雙方進行副部級通話，再次就彼此共同關心的貿易平衡、加強智慧財產權保護等問題深入交換意見，取得新的進展。雙方還討論了下次通話和互訪的有關安排。」

貿易磋商 獲新進展

同日，大陸全國人大常務委員會第7次會議在北京舉行，開始審議包括外商投資法草案、專利法修正案等法案。展現大陸解決陸美貿易摩擦問題的誠意。

大陸新華社報導指出，大陸司法部長傅政華表示，為加強對外商投資合法權益的保護，草案規定國家依法保護外國投資者和外商投資企業的智慧財產權，鼓勵基於自願原則和商業規則開展技術合作，技術合作條件由投資各方協商確定，「不得利用行政手段強制轉讓技術」。

草案也規定，政府及其有關部門制定涉及外商投資的規範性文件應當符合法律法規，「不得違法減損外商投資企業合法權益或者增加其義務，不得違法設置市場准入和退出條件、違法干預或者影響外商投資企業的正常生產經營活動」。

修專利法 違者重罰

另一方面，專利侵權屢禁不絕也是引發陸美貿易戰的原因之一，專利法修正案草案提出，將加大對侵犯專利權的賠償力度。情節嚴重者，可以在按照權利人受到的損失、侵權人獲得的利益或專利許可使用費倍數計算的數額1至5倍內確定賠償數額。

在難以計算賠償數額的情況下，將法院可以酌情確定的賠償金額，從現行專利法規定的1萬元到100萬元人民幣，提高為10萬元到500萬元（約合2260萬新台幣）。

(中國時報)

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