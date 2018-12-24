日皇明仁慨莫忘和平代價

2018年12月24日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京23日電 ／東京23日電

日皇明仁昨天歡度85歲生日，這是他在位的最後一次慶生，一早就有大批群眾前去皇居祝壽。明仁在記者會上提及，「二戰有許多人喪失生命，不能忘記日本戰後的和平與繁榮是建立在這樣多的犧牲及國民的努力不懈上的，我一直認為，正確地傳達此事給戰後出生的人們是很重要的。」

明仁表示，「我（明年4月）將結束天皇之旅」、「要向一直支持他的眾多日本國民由衷致謝」、「我即位以來，一邊尋求日本憲法下所賦予的象徵天皇的定位，一邊執行公務直到今天。直到讓位的那天，也將如此做。」

明仁講述長年來的國際形勢並回顧說，我11歲時戰爭結束，昭和27年(1952年)，18歲時舉行成年式，接著是立皇太子儀式。記得那年《舊金山和平條約》生效，日本回歸國際社會，不斷迎接到任的各國大使。隔年參加了英國女王伊莉莎白二世的加冕儀式，在那前後約半年多，我訪問了海外各國。

明仁說，「65年的歲月流逝了，經由國民大家的努力，我國（日本）在國際社會中一步一步向前走，建立和平與繁榮。昭和28年（1953年)奄美群島回歸，昭和43年小笠原群島回歸，昭和47年完成了沖繩回歸。」

他還特別提及沖繩指出，「沖繩，包含前次的大戰，著實經歷了很長的苦難歷史。包括皇太子時代，我與皇后一共赴沖繩訪問了11次，努力理解那裡的歷史和文化。對於沖繩的人們持續承受的犧牲，我們想要用心去靠近，今後也不會改變。」

「進入平成時代，迎接了戰後50周年、60周年、70周年。前次大戰有許多人喪失生命，不能忘記我國戰後的和平與繁榮是建立在這樣多的犧牲及國民的努力不懈上的，我一直認為，正確地傳達此事給戰後出生的人們是很重要的。平成在沒有戰爭的時代下即將結束，讓我由衷地安心。」

(中國時報)