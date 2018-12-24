陸外部環境嚴峻 始自經濟4挑戰

2018年12月24日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸上周召開中央經濟工作會議，提出外部環境面臨複雜嚴峻的挑戰。大陸財政部原副部長朱光耀23日表示，挑戰來自4個不確定，包括：全球供應鏈整體布局、貿易規則、英國脫歐、美國聯準會利率政策走勢。陸美貿易摩擦要透過合作、溝通、磋商的方式來解決。

「第20屆北大光華新年論壇」23日在國家會議中心舉行，大陸財政部原副部長朱光耀應邀作主旨演講時，對「複雜嚴峻」的外部環境做出解讀。

首先是全球供應鏈整體布局面臨著調整不確定性。朱光耀表示，美國川普總統提出「美國第一」的口號，要求製造業回歸美國，對現有全球供應鏈布局的穩定性產生衝擊。

第二是全球規則的不確定性，特別是多邊貿易規則面臨改革的不確定性。朱光耀表示，多邊貿易原則應是世界所有國家，尤其是WTO的164個成員必須共同遵循的原則。但是川普總統的政策，無理阻撓WTO法官的增補和連任，令WTO仲裁機制面臨停擺。

第三是英國「脫歐」的不確定性。朱光耀指出，核心問題是「軟脫歐」即有協議的脫歐，還是沒有協議的「硬脫歐」。「硬脫歐」預計將給英國經濟成長帶來-9%的影響，那將對英國、歐洲、世界都是一個巨大衝擊。

第四是美國聯準會利率政策的不確定性。朱光耀表示，從2015年到2018年的4年間，聯準會9次提高利率。但是2018年下半年，聯準會加息的政策和節奏受到川普總統的強烈攻擊。聯準會政策的外溢性，對新興市場國家，特別是經濟面臨挑戰的新興國家的資本外流、本幣貶值會產生重大的影響。

(中國時報)