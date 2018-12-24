農地可做工商用途 陸開綠燈

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中國時報
／上海報導

大陸23日審議《土地管理法》與《城市房地產管理法》修正草案，掃除「集體經營性建設用地」入市障礙，允許規範內出讓、出租給個人。上海衛民不動產策畫智庫負責人蔡為民表示，這將對大陸一二線城市的商業用地價格衝擊較大，主要因這些城市的城鄉接合區域土地仍較多，伴隨城市擴大進入市場後影響地價。

蔡為民更分析，新規讓未來土地收益多數回歸農村「富起來」，尤其高鐵將成為最大利益所在。他說由於高鐵近年建設迅猛，而高鐵站點幾乎都設在這些城市、鄉村間的城鄉接合部。

大陸23日提請全國人大常委會審議《土地管理法》與《城市房地產管理法》修正草案，刪去現行《土地管理法》提及，有關從事非農業建設使用土地，必須使用國有土地或徵為國有的規定，並調整為對土地利用總體規畫，確定為工業、商業等經營性用途，並經依法登記的集體建設用地，允許土地所有權人通過出讓、出租等方式交由單位或者個人使用。

而現行《城市房地產管理法》也配合修法，將城市規畫區內的集體土地必須先徵收為國有後才能出讓的規定，新增一句「法律另有規定的除外」，掃清集體經營性建設用地入市的法律障礙。

蔡為民說明，大陸土地採二元化制度，城市土地都歸國有，而城鄉接合部或鄉村土地則屬農民集體共有，這些土地就是所謂「集體經營性建設用地」。

蔡為民表示，此次新規就是允許在官方總體規畫內時，如作為工業、商用目的，農村組織可以跳過地方變更國有這道手續，就可以進入市場，享受到多數收益。但他也指出，這次刻意未納入住宅用途納入，應該是為避免對房市造成衝擊。

(中國時報)

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