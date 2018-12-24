非洲豬瘟延燒 陸公布第100例

2018年12月24日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

非洲豬瘟疫情，持續在大陸各地肆虐。鄰近台灣的廣東珠海市淪陷後，大陸農業農村部新聞辦公室23日在官網公布，廣州市黃埔區一處養豬場查出非洲豬瘟疫情。換言之，這已是近5個月以來，非洲豬瘟延燒大陸23省市以來，第100起豬瘟疫情。

22日接到大陸動物疫病預防控制中心報告後，大陸農業農村部昨在官網發布消息指出，經廣東省動物疫病預防控制中心確診，廣東省廣州市黃埔區一養殖場排查出非洲豬瘟疫情。截至目前為止，該養殖場存欄生豬6027頭、發病30頭、死亡9頭。

大陸新華社報導，在疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

事實上，廣東省珠海市19日才發生非洲豬瘟疫情，緊接著福建省尤溪縣20日又有非洲豬瘟疫情，可見疫情已在大陸東南沿海地區省份延燒。

值得一提的是，湖北省武漢市武漢市江夏區金龍大街昨天也驚傳出被棄置大量過期袋裝含豬肉餡的包子；綜合陸媒報導，包裝袋上標明，被丟棄的包子有粉條餡、豬肉餡，全都過了安全食用期。6名清潔人員用了5個多小時才清運完長達10多公尺的「包子陣」。

(中國時報)