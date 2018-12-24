《比悲傷》破2億劉以豪獻唱

劉以豪新片票房破2億，期待與影迷見面。（資料照片）

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中國時報
報導
劉以豪（左）和陳意涵在片中上演虐戀。

愛情電影《比悲傷更悲傷的故事》成為2018年最賣台灣電影，口碑持續熱燒，票房已達2億台幣，觀影總人數突破85萬人次，主演劉以豪承諾破億就送500個「愛的抱抱」，如今破「第二個億」，片商特別準備耶誕禮物分享給粉絲，是劉以豪親自獻唱的〈有一種悲傷〉MV。

劉以豪向來對歌聲沒有信心，對自己演唱的DEMO版本「被流出」感到措手不及，剛在新加坡參加完頒獎典禮的他緊張直呼：「很錯愕，不知道大家會不會喜歡，天啊！我不要回去了！」不過許多粉絲都被他唱出的暖男貼心風格感動，更能感受到男女主角在片中奮不顧身的愛情。

星馬接棒上映

該片魅力席捲亞洲，香港更出現超級狂粉，在社群頁面曬出「19天看21次」的證據，連劉以豪本人都在下面留言：「太誇張了吧！」香港票房已累積超過1700萬港幣（約6700萬台幣），仍穩定成長中，新加坡於13日上映後則打破3年來台灣電影的最佳開片票房，馬來西亞將接棒上映。

如今票房屢傳捷報，劉以豪表示萬分開心，也不忘催票：「希望大家能介紹還沒去看過的朋友進戲院！」為了「秀秀」看完片後都陷入悲傷的粉絲，並表達對觀眾的無限感謝，他預計於29日午後現身親自擁抱500名觀眾，詳情請見該片官方臉書。該片全台熱映中。

(中國時報)

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