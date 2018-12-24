莫文蔚寵粉挨罰「錢我給」

2018年12月24日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

莫文蔚前晚舉辦慶功宴，歡慶小巨蛋演唱會圓滿落幕。（粘耿豪攝）

莫文蔚22日在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會」，前晚散場到11點時還有許多忠實粉絲不願離去，頻頻在場內大喊「安可」，相當疼愛歌迷的她，隨後與德國老公牽手曬恩愛，重新上台跟歌迷道謝，導致超時約7分鐘挨罰5萬元，她事後霸氣說：「錢我有，我給！」

莫文蔚的德國老公前晚在台上放閃，他用中文說：「喜歡今天晚上的演唱會嗎？你們知道莫文蔚是世界上最好的歌手，但是你們不知道她也是世界上最好的太太。」讓她大喊：「夠絕了！我要回去當最好的太太，放過我吧！下次見。」2人更大方接吻，閃瞎全場。

倫敦跨年陪老公

她在慶功宴上提到老公是祕密武器，看到歌迷不願離開就抓著老公上台跟大家說幾句話，「跟『看看』演唱會一樣，燈開了，但大家不願意走，今天用上同一個絕招。」她是老公的中文老師，大讚老公認真學中文為更了解她。

48歲的莫文蔚身材保養得宜，演唱會上大秀美腿、腰，她前晚熱舞時突然脫掉上衣只穿運動內衣，她表示沒有先知會老公，「我先斬後奏，但他應該很羨慕，我的腹肌比他好。」

她為台灣場設計3大驚喜，更開心自評1000分，直呼：「最絕的一次。」她此套巡演將持續到2019年底，有可能再度唱回台北小巨蛋，而她今年跨年將在倫敦陪伴老公，未安排工作。

(中國時報)