張本渝靠天使對付夜盲症

2018年12月24日 04:11 中國時報 劉育良 專訪

旗袍師傅為張本渝（右）量身打造窈窕有致的旗袍裝。

張本渝勤練身，為舞台劇雕塑身形。

張本渝如願接演舞台劇《如夢之夢》，「先喜後慌」是她心情寫照。她期盼能以這部舞台劇，為自己入行25年寫下代表性紀錄；只是，在導演賴聲川的要求下，她必須再減重2公斤，以及在快速換景中必須克服困擾多年的「夜盲症」，身心壓力之大，不言而喻。

張本渝是硬底子演員，戲劇和舞台劇演出作品無數，去年，她在北京看了許晴、胡歌等人演出《如夢之夢》後，對於這部長達8小時的劇情張力，以及女主角許晴演活「顧香蘭」角色印象深刻，當時她心中有願：「如果能演到如夢，爽翻！」但也只是想想而已。

跑步游泳燃脂

豈料，今年7月，她接到此角的演出邀約，因為許晴因故無法上海場場次的續演，終讓張本渝願望成真。只是這個邀約，張本渝驚喜過後是連串的緊張和擔憂，尤其深受夜盲症所苦的她，如何在不是傳統的鏡面、演員繞著觀眾演出的舞台上快速移動，最是挑戰。

張本渝說，從小就有的夜盲症，會讓自己在快速燈光切換中導致看不到，需要先讓自己站一下、或坐一下，但，舞台劇更換場景速度快，而且《如夢之夢》是繞著觀眾演出，無法讓她有時間調適燈光的瞬間更換，必須有所謂的「小天使」協助，在燈光一暗時，拉著她離開原場地，以免她一時間無所適從，甚至發生跌跤意外，「怕自己的狀況會帶給劇組的人一大困擾」。

克服夜盲症是一大挑戰，再者，這部1940年代的舞台劇，張本渝必須穿上窈窕有致的貼身旗袍，「雕塑身形」又是一大挑戰。49公斤、體脂肪18的她，必須再瘦2公斤，而且要展開為期4個月的各項訓練，先重訓，塑形屁股、大腿、胸部線條，再來改換成跑步、游泳，藉以達到燃脂效果，之後穿上旗袍學走路，絲毫不得馬虎。連串訓練，張本渝苦笑說：「體脂都18了，還能再燃燒多少脂肪啊！」

準備半年演3天

張本渝演《如夢之夢》，身心雙重壓力，也因為她是劇組中唯一新加入者，默契的養成又是新挑戰，「他們已自成一格，有了氛圍，我要在最短時間內融入他們。」不過，這些有形無形的3大挑戰，反而刺激了張本渝的鬥志，「準備了半年，就為了3天演出。以前拍戲、拿肝換錢的時代過去了，此時，是追求有品質工作的時候了。」

(中國時報)