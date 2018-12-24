愷樂擇偶條件有肩膀

張立昂（左）昨現身愷樂簽唱會，送上塞滿一車的肌肉造型抱枕。（粘耿豪攝）

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中國時報
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愷樂（左）昨在西門町辦簽唱會，熱情唱跳表演新歌。（粘耿豪攝）

愷樂23日在西門町舉辦《泡泡糖》簽唱會，張立昂擔任嘉賓，貼心送上「給你靠幸福專車」說：「剛剛在後台有聽到，聽說愷樂欣賞有肩膀的男生。」愷樂今年7月與邱昊奇同遊墾丁傳緋聞，當時男方透過經紀人大方認了與她同行，但愷樂昨被追問兩人進度？她無奈說：「很久沒有聯絡了。」戀情似因報導而見光死。

愷樂表示新聞曝光後兩人漸行漸遠，「你們可以不要一直來拍我嗎？我爸爸、媽媽很擔心（感情）」，她透露爸爸希望她趕快找到伴，還對她說「演藝事業不要太發光發熱，會嫁不掉。」

認為對得起自己

由於愷樂爸爸跟陳漢典是車友，覺得陳人很好、想將兩人送作堆，愷樂昨拿陳漢典新歌歌名回應：「但我就『先不要』、『先不要』。」

她日前在新北耶誕城開唱，被網友批評假唱，她委屈說：「唱跳真的很累，都唱到快斷氣了，連破音都有收進去，看到網友的話有被影響，希望以後自己可以更強大，但我覺得自己算認真了，對得起自己最重要。」

她昨獻唱新歌〈致未來的戀人啊〉，問到她理想對象，她列出順眼、身高175公分以上、會幫忙剝蝦等條件，「我的條件沒有很多啦，聊得來也很重要。」希望另一半有擔當，肩膀能扛責任。

(中國時報)

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