陳宇風連拍4檔戲 買房送妻

陳宇風（右）和老婆葉家妤擁有一對可愛女兒Abby（前）和Nikki。

友善列印
中國時報
報導

本土劇男星陳宇風是疼老婆的新好男人代表！他已一連演出《甘味人生》、《一家人》、《金家好媳婦》3部三立八點檔，加上即將接檔的《炮仔聲》，連莊4檔戲的他，日前把辛苦拍戲賺來的錢在桃園置產，2000多萬的新房直接登記在演員老婆葉家妤名下。他理所當然地表示：「這樣可以讓老婆有很大的安定感，夫妻本來就是共同擁有的，登記在她名下最好了！」

陳宇風很感謝三立給機會，最近幾檔戲都讓他飾演挺有挑戰性的角色，因拍戲辛苦、賺錢不易，他平常滿節省，花最多錢的就是為拍戲置裝，他喜歡把錢花在老婆和小孩身上，帶他們去吃飯、逛街、出去玩，投資方面則覺得買房子最實在。

寧願台北桃園跑

一家人原本住在他婚前買的汐止房子，不過隨著兩個女兒Abby、 Nikki逐漸長大，他覺得需要更大的生活空間，幾個月前在桃園八德找到60多坪、四房符合需求的新屋。他說除了大樓管理讓他對妻女安全很放心，當地環境寬闊，有公園、生態區，跟他小時候在國外生活環境類似，只是自己拍戲往返台北必須辛苦一點。

葉家妤目前專心帶小孩，暫停演藝事業，他透露老婆偶爾也會戲癮發作，會看著電視跟他討論「如果我來演這角色，你覺得怎樣。」他平常會努力給老婆安全感，常分享拍戲過程，老婆也會給他意見，「除了房子車子所有一切都登記在她名下，主要是行為上一定要常常展現對她的愛，互相鼓勵誇獎，因為帶小孩真的是全世界最辛苦的工作，謝謝她我才能沒有後顧之憂好好打拚！」

(中國時報)

愷樂擇偶條件有肩膀 伍思凱老歌新唱獻粉絲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。