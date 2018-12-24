陳宇風連拍4檔戲 買房送妻

2018年12月24日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

本土劇男星陳宇風是疼老婆的新好男人代表！他已一連演出《甘味人生》、《一家人》、《金家好媳婦》3部三立八點檔，加上即將接檔的《炮仔聲》，連莊4檔戲的他，日前把辛苦拍戲賺來的錢在桃園置產，2000多萬的新房直接登記在演員老婆葉家妤名下。他理所當然地表示：「這樣可以讓老婆有很大的安定感，夫妻本來就是共同擁有的，登記在她名下最好了！」

陳宇風很感謝三立給機會，最近幾檔戲都讓他飾演挺有挑戰性的角色，因拍戲辛苦、賺錢不易，他平常滿節省，花最多錢的就是為拍戲置裝，他喜歡把錢花在老婆和小孩身上，帶他們去吃飯、逛街、出去玩，投資方面則覺得買房子最實在。

寧願台北桃園跑

一家人原本住在他婚前買的汐止房子，不過隨著兩個女兒Abby、 Nikki逐漸長大，他覺得需要更大的生活空間，幾個月前在桃園八德找到60多坪、四房符合需求的新屋。他說除了大樓管理讓他對妻女安全很放心，當地環境寬闊，有公園、生態區，跟他小時候在國外生活環境類似，只是自己拍戲往返台北必須辛苦一點。

葉家妤目前專心帶小孩，暫停演藝事業，他透露老婆偶爾也會戲癮發作，會看著電視跟他討論「如果我來演這角色，你覺得怎樣。」他平常會努力給老婆安全感，常分享拍戲過程，老婆也會給他意見，「除了房子車子所有一切都登記在她名下，主要是行為上一定要常常展現對她的愛，互相鼓勵誇獎，因為帶小孩真的是全世界最辛苦的工作，謝謝她我才能沒有後顧之憂好好打拚！」

(中國時報)