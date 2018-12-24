超商×米其林 頂級年菜輕鬆嘗

2018年12月24日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

全家永豐餘─花蓮當歸雞湯鍋，是秋冬溫補首選，499元。（全家提供）

OK獨家販售的「美齡思鬆糕」，為蔣夫人的最愛，是國宴必備點心，349元，1月24日前指定商品任3件95折。（OK提供）

OK復興空廚─八寶紫薯芋泥，579元，1月24日前指定商品任3件95折。（OK提供）

萊爾富寵物年菜，含炙燒漢堡排、茄汁羊肉丸、法式肉派、狗跳牆，566元。（萊爾富提供）

7-11天香樓（米其林一星）麗緻東坡肉，選用帶皮豬五花肉，肉質綿密不油膩，699元。（7-11提供）

7-11君品頤宮（米其林三星）滴雞精土雞湯，為桂冠與君品頤宮共同開發，僅在7-11獨家銷售，主攻小家庭商機，3～4人份，2500元。（7-11提供）

離農曆過年剩1個多月，超商年菜預購早已拉長戰線，今年受到《台北米其林指南》加持，包括君品頤宮、亞都麗緻天香樓等都成為超商合作對象，上月以來開放早鳥預購熱烈，已預計整體業績可較去年成長1～2成。

7-11表示，獲得米其林三星殊榮的「君品頤宮」，訂位至少要等兩個月，故特別與頤宮、天香樓、四川吳炒手等知名餐廳合作，推出米其林餐盤美食；其中「君品酒店頤宮滴雞精土雞湯」，嚴選台灣桂丁雞、金華火腿等上等食材，主攻小家庭商機，要價2500元；另榮獲一星的中菜餐廳天香樓，其招牌菜「麗緻東坡肉」受到許多老饕推崇，也首度加入年菜預購；此外更集結米其林推薦餐廳，如四川吳抄手推出的「紅油抄手」、「成都水煮牛」等。1月28日前任選3件95折。

國宴級點心登場

全家觀察近年大份量料理需求降低，趁勢推出適合小家庭規格的菜色，網羅各地名店、名人，包含獨家推出藝人「邵昕」旗下餐廳的滷味拼盤、韭黃蝦仁水餃、酸菜白肉川丸子鍋底、紅燒牛肉湯等懷舊眷村料理；型男主廚吳秉承的「承味」，本次獨家與全家合作，推出花雕藥膳煲雞湯、川椒豬軟骨麻辣鍋底等。1月25日前全家會員指定商品任選3件92折。

OK超商與天香樓獨家合作「麗緻醃篤鮮」，採杭州料理做法，結合台灣飲食風格；國宴主廚保師傅的「白玉辣腸燉雞湯」，為正宗湖南鮮甜湯頭，搭配整隻雞熬煮。此外，做工繁雜的點心與甜品也頗獲女性青睞，例如「竹南懷舊桂圓銀耳雪蓮湯」、「復興空廚八寶紫薯芋泥」，及獨家販售的「美齡思鬆糕」為蔣夫人的最愛，也是國宴必備點心。

(中國時報)