海外網購潮牌 3折開殺

2018年12月24日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

iHerb可說是入手彩妝、保健品的好選擇，而且不少彩妝品牌都是走平價路線，相當適合小資族入手。（翻攝自iHerb）

SSENSE就是來自加拿大的網購網站，擁有不少獨立及潮流品牌。（翻攝自SSENSE）

iHerb上主打人工纖維毛的EcoTools刷具，就是相當受歡迎的品牌，EcoTools眼部彩妝刷2件套，189元。（翻攝自iHerb）

iHerb上還有平價的E.L.F. Cosmetics品牌，4色修容盤，189元。（翻攝自iHerb）

年末就是要買好新衣等過年，適逢年底各大歐美網站都開始進行各式優惠折扣，不管是服飾或化妝品，甚至是精品包都有下殺，像近年大熱的時尚網站SSENSE及Mytheresa，以及一直深受台灣網友喜愛的iHerb都開殺，正好是入手囤貨的好機會。

來自加拿大的網購網站SSENSE，這幾年成為不少台灣消費者喜愛的國外網購網，不僅擁有多個精品品牌，還有不少獨特的設計師品牌，如韓國大勢偶像都愛的男裝品牌Wooyoungmi等；而且設有中文版介面，結帳時的金額更已包含稅款及關稅，就算退貨時關稅也會同步退回。此外，訂單金額滿300元美金以上，即可享免運優惠，其說明為約3到5天即會到貨，只比台灣網購的速度晚一點而已，把握機會還能享最近年末低至3折優惠。

Mytheresa也是近年很受台灣消費者歡迎的海外網購網，該品牌在德國已有30多年的歷史，集合了200個以上的國際設計師品牌，過去即有不少品牌曾與其推出限定聯名款，像TOMMY HILFIGER、Calvin Klein等。若想入手國際品牌，在平台上原來的定價就已經比台灣的專櫃便宜，如果到特價區挖寶，更有機會發現下殺的精品；最近更有下殺至4折及免運優惠，年末搶一波精品優惠最划算。

服飾俱備，就少不了要入手化妝品及保健品，iHerb上有著各種部落客常推薦的Real Techniques by Samantha Chapman刷具、平價彩妝品牌E.L.F. Cosmetics、主打人工纖維毛的EcoTools刷具等人氣商品，而且針對台灣消費者提供了折扣及免運的服務，另外到了特定節日還能享額外折扣。

iHerb還設有台灣區的中文網站，而在貨運上還能選擇順豐、DHL Express、黑貓及地方郵局增值派送服務，不過就要注意某些特別的商品無法運送到台，消費者需注意各項規章及條款。

(中國時報)